陸委會兩岸經貿研討會 2位中國學者出席路上落跑缺席

陸委會主委張小月17日在台北出席「兩岸經貿交流回顧與前瞻國際研討會」，並在受訪時表示，政府鼓勵兩岸學者交流，希望中國學者多來台參加研討會，台灣的學者也到對岸去交流。（記者劉信德攝）

2017-11-17 11:50

〔記者施曉光／台北報導〕由陸委會主辦的「兩岸經貿交流回顧與前瞻」國際研討會今日上午舉行，原本有兩位中國學者預定出席並擔任兩場次的主講人，但據承辦這場研討會的財團法人商業發展研究院董事長許添財稍早向媒體指出，這兩位中國學者今天上午搭上他們安排的車子，要來研討會場參加開幕式的途中，卻突然告訴司機不到會場了，而且沒有什麼理由，只說「接到消息不能去」，因此，「目前為止確定不會來了」。

許添財判斷，雖然中國讓學者來台灣開會，在對外是好的，但對內無法處理，因此才會選擇不讓他們參加這場研討會。

原本要出席這場研討會的兩位中國學者為上海社會科學院台灣研究中心執行主任盛九元、天津開南大學台灣經濟研究所教授朱磊，兩人排定參與討論的議程分別在下午的「兩岸經貿回顧與台商投資的前景」、「兩岸產業競合與台灣產業發展」並擔任主講人，由於臨陣落跑，主辦單位下午兩議程將另行安排台灣學者代打。

稍早出席開幕式致詞的陸委會主委張小月，被媒體問到未見兩位中國學者出席開幕式時，她低調表示，政府歡迎並鼓勵兩岸學術交流，「當然這個東西我們是一步一步來」。