陳慶男入府陳情海科館 週刊爆熊光華說法與事實不符

總統府前副秘書長熊光華解釋，由於2013年陪同前總統馬英九到基隆海科館訪視時，收到陳慶男遞交海科館陳情書，日後才在總統府會見陳慶男。（資料照，記者王敏為攝）

2017-11-17 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕總統府在15日晚間公布近年來慶富董事長陳慶男父子出入總統府的紀錄，其中2015年12月9日陳慶男和其財務顧問黃高明與當時的總統府副祕書長熊光華會面，熊光華解釋，由於2013年陪同前總統馬英九到基隆海科館訪視時，收到陳慶男遞交海科館陳情書，日後才在總統府會見陳慶男。據週刊報導，陳慶男向馬英九以海科館為由遞交陳情書後，熊光華卻在相隔1年多後，總統府才處理相關陳情，其中的疑點重重。

據《鏡週刊》報導，熊光華陪同馬英九到慶富基隆海科館訪視的時間為2013年3月2日，而總統府公共事務室接獲陳慶男海科管陳情書的收文時間是當年3月7日，且這項陳情案在4月各部會辦理後已結案。熊光華聲稱在2015年將慶富陳情事項交由公共事務室，但公共事務室查不到當年熊光華交辦的紀錄，顯示熊光華的說法與事實有所出入。

報導提到，陳慶男在2015年12月先後進入總統府3次，期間陳慶男和黃高明見過熊光華後，隔週熊光華就分別和負責召集銀行團舉行聯貸會議的前行政院祕書長簡太郎，以及前吳敦義副總統辦公室主任、時任台銀總經理的蕭長瑞見面，讓原本前幾週被駁回的聯貸案，在同年12月29日的第二次銀行團會議過關。