馬吳經濟後援會辦公室設在慶富？熊光華：接近事實

前總統府副祕書長熊光華。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-17 11:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕馬政府時期擔任總統府副秘書長熊光華今天接受電台訪問時，被問到2012年前總統馬英九吳敦義競選總統副總統的馬吳經濟後援會辦公室，是否設在慶富集團總部大樓？對此，熊光華表示，應該是接近事實，當時在選舉，後援會當然是多多益善，只要不違反選罷法，他們都樂觀其成，尊重民間團體自行運作，馬吳也沒交代。

熊光華受訪時說，他親自經手皆受慶富陳情案文件只有一次，就是前總統馬英九2013年3月2日到基隆「國立海洋科技博物館籌建計畫」訪視時，陳慶男當天遞交一份陳情信，陳情該公司在基隆國立海科館BOT案，希望地方政府還有相關部門協助。他之前可能有跟媒體轉述錯誤，他要對這件事情致歉。他有把相關文件交給總統府，應該有紀錄可以查到，這些都是公開的。

根據總統府網站，前總統馬英九在2013年3月2日上午赴基隆市視察「國立海洋科技博物館籌建計畫」，總統隨後與基隆市政府及地方人士就海科館相關議題進行意見交流。

熊光華說，他督導總統府公共事務室，接到陳情時，他會依照內容性質去分派處理。海博館是我國第一個火力發電廠轉成博物館，大家都很期待，總經費高達五六十億，但是海生館到現在還在停工。

熊光華說，2015年12月8日馬英九主持的諾魯共和國總統午宴，陳慶男也出席並關切之前海博館的陳情案，餐後他與陳慶男約隔天（9日）下午見面，與獵雷艦案無關。

熊光華說，有些陳情案一再陳情，有入案在府的不會特別紀錄，有些案子處理多年，陳情人拜會後，有點像客服中心接受對方抱怨。他基於權責，沒向總統報告，會面沒會議紀錄，過程完全沒講到獵雷艦。

2015年12月9日陳慶男見了熊光華後，該公司當晚就召開增資會議，對此，熊光華說，一間大公司要增資，不會一、兩天才決定，與陳慶男見面是前一天（12月8日）才決定的，怎麼可能因此決定增資？

至於2015年12月29日時任政院秘書長簡太郎召開第二次協調會的關聯，兩人是否聯繫，是否談過招標或貸款事宜？熊光華回應，都沒有。

至於有立法委員指出，熊光華西元2012年擔任國民黨高雄市黨部主任委員時，馬吳競選後援會辦公室設在慶富公司總部，對此，熊光華回應，資料很接近事實，他在高雄市黨部任職時見過陳慶男，但沒深交。通常選舉後援會組織越多越好，只要團體不違法亂紀，不會過問後援會怎麼運作。

大事紀：

2012年 馬英九、吳敦義競選經濟後援會辦公室設在慶富公司總部

2015年09月18日 行政院秘書長簡太郎在行政院召開第一次聯貸協調會。

2015年12月8日 馬英九邀請陳慶男夫婦出席諾魯共和國總統國宴。

2015年12月9日 陳慶男偕同財務顧問黃高明進總統府見副秘書長熊光華。

2015年12月29日 行政院秘書長簡太郎在行政院召開第二次聯貸協調會。