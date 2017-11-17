中國學者缺席兩岸經貿交流研討會開幕式 張小月低調：一步一步來

2017-11-17 10:32

〔記者施曉光／台北報導〕由陸委會主辦的「兩岸經貿交流回顧與前瞻」國際研討會

今日上午舉行，由於2位中國學者並未出席開幕式，引發媒體揣測，陸委會主委張小月面對詢問時低調表示，政府歡迎並鼓勵兩岸學術交流，「當然這個東西我們是一步一步來」。

預定出席這場研討會的2位中國學者為上海社會科學院台灣研究中心執行主任盛九元、天津開南大學台灣經濟研究所教授朱磊，2人排定參與討論的議程分別在下午的「兩岸經貿回顧與台商投資的前景」、「兩岸產業競合與台灣產業發展」。

對於中國學者參與我官方主辦的研討會，張小月表示，以平常心看待，強調政府鼓勵兩岸學者交流，希望中國學者多來台參加研討會，台灣的學者也到對岸去交流。

此外，對於媒體詢問今年來台中客人數驟降33％，張小月回應，兩岸人民應該多多來往，歡迎中國讓人民自由來台旅行，台灣民眾也會到對岸旅行，人民來往是最自然的事，彼此可以增加友情與了解。

張小月在開幕式致詞時表示，兩岸經貿政策雖然有所變化，但政府開放以及兩岸共存共榮的原則從未改變，以往兩岸經貿關係雖有高低起伏，但不變的是從未間斷，政府自2016年以來採取合作、互利、共榮、雙贏概念，雖然風險管理一直存在，但開放方向不曾改變。

張小月並強調，兩岸經貿關係密切，是台灣經濟的一環，政府珍惜過去成果，並尊重九二年香港會談的歷史事實，落實各項兩岸協議，兩岸應該溝通對話，尋求互動新模式，雖然目前兩岸關係維持穩定格局，但仍有不穩定因素，蔡英文總統多次強調我方善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會屈服於壓力，雙方應該健康正常的往來交流，這也是國際社會的期待，未來政府會繼續展現善意與彈性，務實理性向對岸伸出友誼雙手，努力尋求兩岸互動新模式。