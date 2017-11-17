慶富案像拉粽子 政治學者稱「息事寧人者是台灣罪人」

2017-11-17 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕慶富獵雷艦弊案各方涉入人士與層面越擴越大，藍綠、高市府、國防部、總統府皆無倖免。台師大政治所教授范世平在臉書上稱，慶富案一爆，讓藍綠與政府中許多貪官污吏現形，其實老百姓樂見這場大戲，且「誰敢息事寧人，誰就是台灣的罪人」。

台師大政治所教授范世平今（17）在臉書上貼文表示，慶富案擴及藍綠兩造，更上演雙方彼此互咬的大戲，但「老百姓樂見」。范世平說，慶富案在慶富副董陳偉志說，去年曾進入蔡政府時期的總統府見某人，海軍就播款24億，是「讓情勢逆轉」的起始。

范世平認為，總統府在此之後舉措失當，總統府本應先「叫政風處儘快嚴查，是誰見了陳氏父子，而不是一開始就否認」，並說蔡英文總統也不該衝上第一線質疑陳偉志，結果「發現了黃志芳，讓府方尷尬」。

范世平也指出，黃志芳曾任陳水扁時期的外交部長」，且慶富與台灣的大洋洲邦交國關係密切，因此「黃（志芳）與陳慶南父子當然認識」。儘管范世平認為，由於政治風險過高，自己「不相信黃會喬這件事」。但黃志芳同為蔡英文愛將，因此國民黨對黃志芳的攻訐不會手軟。

另一方面，高雄也是「慶富重災區」，包括高雄市長陳菊在內，范世平列舉現任公共工程委員會主委吳宏謀、台船董事長鄭文隆、前金管會主委李瑞倉、海洋局長王端仁等，都與「慶富案」有關聯，且「未來可能還更多（人涉入）」。曾任高市長的吳敦義也「與慶富的關係非同小可」，吳敦義任副總統時期，其副總統辦公室副主任蕭長瑞，更在「轉任台銀總經理後，幫慶富『喬』到聯貸20億」。

范世平總結，慶富案中藍綠、總統府、高市府等皆涉入層面廣泛，「這會是一場藍綠互咬的大戲」，也會讓更多貪官汙吏現行，「作為人民，樂見繼續下去」。范世平並建議，蔡英文與賴清德「只能壯士斷腕的嚴辦下去」，否則「誰敢息事寧人，誰就是台灣的罪人」。