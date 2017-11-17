劉世芳自爆 慶富曾面會陳情、拜託

2017-11-17 09:49

〔記者蘇芳禾／台北報導〕獵雷艦案持續延燒，民進黨立委劉世芳上午接受電台訪問時表示，慶富董事長陳慶男在今年8、9月時，曾來向她陳情，主要是針對慶富案履約爭議的部分，她僅請陳慶男去跟公共工程委員會申請調解。

日前週刊報導，陳慶男為了避免獵雷艦聯貸案功虧一簣，藉著自己是淡江大學董事及菁英校友會會長，以「大學長」身分，動員「淡江幫」藍綠政治人物幫忙喬，包括前財政部長李述德，綠委劉世芳等人都被點名介入此案。

劉世芳曾擔任高雄市副市長，目前也是立法院國防外交委員會成員，電台主持人詢問，陳慶男是否在劉世芳擔任國防外交委員會立委時，來找過她？劉世芳說，今年8、9月時，陳慶男曾在高雄向她陳情跟拜託，她不怕陳慶男錄音，因為她當時對陳慶男講的建議，跟現在講的都一樣。

劉世芳表示，當時她特別說，「你跟公共工程會的履約爭議，最好找律師解決。」她是在高雄「外面」，並非她的服務處見陳慶男。她說，當時向陳慶男表示，如果他們的資料是跟密件有關，她不想看，如果有對自己有利的講法，就要自己去找工程會解決。

至於自己和陳慶男被指為「淡江幫」，劉世芳澄清，他們都是淡江校友是事實，而陳慶男是淡江世界校友總會會長，過去參加過其所舉辦的活動，但被指為「淡江幫」是脫離現實，像是財政部前部長李述德、前立委林郁方、立委盧秀燕都是校友，不要污衊淡江校友，淡江校友很多。

針對是否與陳慶男頻繁接觸，劉世芳表示，陳水扁前總統任內，她擔任國安會副秘書長，慶富在南太平洋小國關係好，所以她才因此接觸慶富。

劉世芳說，她跟慶富交往並不頻繁，後來在擔任高雄市副市長時，同時也是都市計畫委員會主委，因為興達港被監察院認為是蚊子港，招標不順利。慶富來高雄市府詢問，是否有開發的可能性，只是單純的拜訪，討論都市計畫的程序，至於取得用地則是很後面的事情。

劉世芳指出，後來她要競選立委，左南區選舉很艱困，在高雄市長陳菊的上一屆任期結束，大約在2014年12月底就請辭高雄市副市長，投入高雄市左南區立委初選，後續就沒有追蹤。

劉世芳說，興達港土地主管單位是漁業署，之後對外公告，陳慶男他們來拜訪時，她告知慶富程序要怎麼走，就是只有這樣，就是一個陳情。