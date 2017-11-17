慶富缺錢原因 疑涉賭、借高利貸及轉投資中國慘賠

慶富公司董事長陳慶男。（資料照，記者黃建華攝）

2017-11-17 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕慶富案資金往來複雜，跨藍綠大咖政治人物一一被捲入，更爆出慶富龐大財務缺口，據報導，檢調追查發現，慶富陳氏父子除了是轉投資中國失利之外，還疑涉賭，曾向海外紙上公司匯款30~40億元，並有多筆「民間借貸」，使得案情更複雜。

《自由時報》之前曾報導，南部賽鴿界人士證實，陳慶男熱衷賽鴿，但是在向賽鴿育種專家詢問種鴿育種、用藥等，《中國時報》報導，陳慶男兒子陳偉志表示「知道自己父親有在賭『賽鴿』」，但陳偉志否認自己涉賭。

據中時報導指出，不過檢調情資發現，陳氏父子設有約3~4家海外紙上公司，分別在開曼群島、澳門等，並曾陸續匯出30至40億台幣到這些公司，只有匯出款項，一進戶口就被提領一空，並無資金匯入記錄。「調查人員高度懷疑很可能就是用來支付在澳門的賭資」，將再進一步追查。

另外，在陳偉志住處發現諸多筆高額民間借貸，動輒上億元，不過，陳氏父子至今沒有具體說明用處，但陳偉志坦承，該些借款利息很高。

另據《上報》報導，陳偉志轉投資中國福建漳州東山島建「慶寶水上遊樂園渡假村」，擴大其財務缺口，不過，《中國時報》指虧損金額尚未調查出來。