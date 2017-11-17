美台軍艦互訪 薛瑞福：完全符合美國一中政策

2017-11-17 00:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國防部準亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）在其任命聽證會證詞中指出，中國的亞洲安全架構與美國有許多不同，是當前最大的挑戰；他也重申美國對台灣防衛需求的承諾，並指出，對台軍售應「可預期」。薛瑞福也強力支持美台軍艦互訪，他認為這項政策不僅「完全符合美國的一中政策」，對美國有實質益處，也與美國支持台灣、嚇阻中國的政策目標一致。

美國總統川普10月底提名友台派國務院前亞太副助卿薛瑞福擔任國防部亞太助理部長。美國聯邦參議院於美國時間16日上午舉行薛瑞福的任命聽證會。

薛瑞福在證詞中提到川普政權對「自由且開放的印度太平洋地區」的願景，薛瑞福指出，中共以中國為中心的亞洲新安全架構，在許多方面與美國願景並不一致，而中國崛起是當前最重大的安全挑戰。薛瑞福期望與日本、韓國與澳洲建立更強大的聯盟關係，重建與泰國和菲律賓的盟友關係，持續深化與印度的自然夥伴關係。

薛瑞福也提到，美國與台灣和新加坡的安全合作也是優先選項，同時包括與越南、蒙古和紐西蘭的安全合作關係。

薛瑞福並在書面提問中重申，美國在「台灣關係法」之下對台灣的安全承諾，包括透過軍售與商售等管道，支持台灣獲得防衛性武器，確保台灣擁有足夠的自主防衛能力。薛瑞福也認為，美國政府應促使對台軍售「可預期」，鼓勵台灣提交防務需求，美國並能及時回應。薛瑞福指出，沒有跡象顯示中國會在短期內放棄武力對台，因此，台灣需要投資更多以提升防衛能力，美國應支持這些努力。而即使美國沒有生產或銷售非對稱武力系統，透過提供更多培訓機會、提升雙方接觸層級、在水雷及小型移動式反艦彈道飛彈系統等領域強化戰術與理論的合作等作法，都能讓強化美台關防衛合作。

薛瑞福也支持美台軍艦互訪，並指出其「符合美國的一中政策」。薛瑞福說明，目前已偶有美台軍機降落在雙方機場、也有現役美軍派駐台灣，而美軍艦停靠台灣港口對美國也有實質益處。如同傳統的理由，當美軍軍艦在世界上任一友好國家停泊，不僅為水手提供喘息與放鬆，也有助於軍艦維運、協助規劃意外突發情形，並與美國對台灣的支持政策及嚇阻中國的政策目標等都一致。

同場會議也進行洛馬國際資深副總裁魯德（John Rood）任命美國國防部政策次長的聽證程序。