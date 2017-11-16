慶富聯貸案未指示主辦行？ 簡太郎遭質疑說謊卸責

2017-11-16 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕針對慶富獵雷艦聯貸案，民進黨立委郭正亮表示，前行政院秘書長簡太郎雖表示，在2015年9月的慶富聯貸案協調會，並沒有針對主辦行做成任何決定，但國庫署的會議報告，卻紀錄了簡太郎在會中指示由合庫擔任聯貸主辦行。簡太郎對此則稱，當天若有結論應是由行政院幕僚單位做紀錄，希望外界不要捕風捉影、任意揣測。

《中央社》報導，郭正亮16日下午發佈新聞稿指出，簡太郎近日曾表示，他在2015年9月的為為慶富聯貸案召開的第一次協調會上，並沒有針對要給誰或協調合作金庫擔任聯貸主辦行做成任何決定，且該會議也沒有做成會議紀錄。但郭正亮表示，他16日在立院質詢國庫署長阮清華時，阮回應說有，並當場念出該場會議的會議報告，內容包括「請聯貸主辦行合庫，儘量多爭取公民營聯貸行參與」等。

郭正亮指出，當時會議現場還有一銀、合庫、土銀和台銀等其他公股銀行參加，會議報告卻是「請聯貸主辦行合庫」，顯見當時擔任會議主持人的簡太郎，意圖藉由決議指示由合庫當聯貸主辦行。他以此質疑簡太郎公開說謊，企圖卸責。

簡太郎對此則強調他一點都沒有說謊，並指當天會議是在行政院祕書長辦公室召開，邀請相關單位表達意見，如有結論做成會議紀錄，應該是由院內幕僚單位做成紀錄，不會由參與開會的相關單位做紀錄，但來開會的機關單位回去可能會簽報會議狀況上陳長官。針對「請聯貸主辦行合庫，儘量多爭取公民營聯貸行參與」的內容，簡太郎則表示，當時來開會的人那麼多，有時候大家聊天，因為沒有結論，所以沒有做成會議記錄。要請相關單位執行的才會做結論。

簡太郎強調，有無會議紀錄到行政院一查就知道，希望外界不要捕風捉影，任意揣測。