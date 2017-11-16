敢選縣長就停權！國民黨花蓮縣議長：沒想到放話是真的

花蓮議長賴進坤8日鬆口挑戰下屆花蓮縣長，不料今天就遭到國民黨花蓮縣黨部決議停權2年，理由只因接獲「許多」黨員表達不滿，讓他苦笑：「沒想到遭人放話『要初選就黨紀處分』真的發生了！」 （記者王峻祺攝）

2017-11-16 21:57

〔記者游太郎、王峻祺／花蓮報導〕「堅持要選縣長，就黨紀處分」竟成真！花蓮縣議會議長賴進坤9月剛恢復國民黨籍，8日鬆口挑戰下屆花蓮縣長，不料今天就遭到國民黨花蓮縣黨部決議停權2年，理由只因接獲「許多」黨員表達不滿；賴進坤大嘆「沒想到遭人放話『要初選就黨紀處分』真的發生了！」

賴進坤表示，9月份國民黨中央考紀會剛恢復他的黨籍身分，上月還是合格縣黨部主委參選人，如今卻被停權，而且完全沒人告知，令他相當訝異！回想宣布要參加黨內縣長初選時，就有人放話，「如果要初選就要黨紀處分，不選就算了。」未料竟然成真，而且來得又急又快。

國民黨花蓮縣黨部今召開考紀會，決議將賴進坤停權2年；縣黨部主委鄒永宏說，是因接獲許多黨員投訴、陳情，表達賴恢復黨籍之舉，有違對其他受處分人的公平性，要求黨部重新審議。

鄒永宏說，考紀會今特別針對去年花蓮市長補選，賴進坤所涉的違紀案重新審議，經討論後，13名委員出席11人，一致通過決定對賴停權2年，縣黨部將依程序送黨中央報備，依慣例報備即可，不需要報准；賴被停權後，理論上無法再參與黨內縣長初選。

縣長初選角力？賴進坤與徐榛蔚均有意挑戰大位

不願具名的國民黨資深黨員透露，鄒永宏近期展開縣長提名徵詢作業，議長賴進坤與立委徐榛蔚均表達參選意願，希望在11月底前完成協調，萬一破局才會辦理初選，如今將停權，就是有意要斬斷賴的黨內初選之路。

賴進坤在去年花蓮市長補選時，被指控違紀為綠營候選人站台，當時縣黨部考紀會決議開除黨籍，後來法院判決程序不完備，開除黨籍的決議無效，賴上月雖參加縣黨部主委選舉失利，由鄒永宏當選，但仍在花蓮縣議會召開定期大會時，向議員及記者首度公開宣布挑戰下屆花蓮縣長。

國民黨人士透露，其實向縣黨部「陳情及抗議」的人，就是和縣長傅崐萁關係密切的民意代表，鄒永宏8日在拜會賴進坤時，已私下透露這層關係和因果，當時賴擔心會因此無法參選，因此提前利用定期大會記者會宣布參選「測水溫」，沒想到竟然成真。