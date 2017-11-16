幻象機失聯 軍艦抵達黑盒子訊號區域

即將投入搜救任務的國軍獵雷艦永順艦。（國防部提供）

2017-11-16 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕空軍幻象戰機失聯進入第10天，國防部今天指出，達觀軍艦已抵達研判幻象戰機FDR黑盒子發送訊號區域、並進行定位作業，等作業完成後，將由獵雷艦執行影象驗證，確認訊號位置以進行打撈。

國防部今晚發布新聞稿指出，搜救何子雨的任務已進入第10天，行政院長賴清德也十分關心搜救進度；他特別於今天的行政院會中指示，請國防部持續執行搜救任務、定時說明搜救進度，並拜託全國同胞共同為何子雨祈福。

空軍新竹基地機號2040、由何子雨上尉駕駛的幻象2000-5單座戰機，於11月7日晚間6時43分於基隆北北東90浬處雷達光點消失，目前仍未尋獲。

國防部指出，失蹤日迄今，已派遣空軍各型機109架次、海軍各型艦63艘次、海巡船艦28艘次及空勤總隊直升機7架次進行搜索；而海軍達觀艦已到達研判失聯幻象戰機FDR黑盒子發送訊號區域、並實施定位作業，等作業完成後，將由獵雷艦執行影象驗證FDR訊號位置，以利空軍後續進行水下打撈作業。

國防部長馮世寬連日以來不分晝夜地進入「聯合作戰指揮中心」（JOCC），瞭解搜救最新進度及兵力部署情形，空軍司令部及499聯隊也指派專人關懷家屬、定時向家屬說明搜救狀況；馮部長感謝所有日以繼夜參與救援的官兵辛勞，還有國人給予的關心與鼓勵。