急公好義擋不住 臉書版主站出來選彰縣議員

2017-11-16 21:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕政治素人康國義是臉書社團「埔心人大小事」的版主，經常追查民眾在臉書上反映、關心的環境污染與行車道路安全等公共議題，並向政府機關要求改善，急公好義精神令不少人佩服。康國義說，從臉書看到民眾對公共議題的期待與無奈，這次參選就是藉此喚起公民對環境維護的意識。

41歲的康國義從小在寺廟中長大，常看到信眾虔誠求解的模樣，他總會貼心的遞茶水，稍緩信眾困惑情緒。國中畢業後，他上北部從事美髮設計，後來也主動加入義工團，多年來，一直在全台各地做為颱風受災戶搭蓋房子等工作。

6年多前，康國義返回彰化埔心務農，並成立「埔心人大小事」臉書社團，成員至今已有1萬3000多人，若有民眾反映公共問題，他總是第一個衝到現場勘查，或是忍著惡臭騎腳踏車騎上數公里，就為了找出污染水溝的源頭，甚至蹲在農田守夜，幫農民揪出偷菜賊。

康國義說，從小就學著服務人群，長大了就服務社會，所以一直在擔任義工充實自己，成立這個社團，就是為服務鄉民而成立，可是幫得越多，也越發現鄉下人對於公民意識還是比都會區薄弱，善良鄉民常常因為不想惹麻煩「就算了」。為此，他也常感嘆，如果自己更有能力，改變就不會這麼難。

康國義說，長期觀察臉書上發表的公共議題，由地方民代處理的解決率竟不到2成，質疑服務精神在哪？而且還會因為不同派系、黨派拒於門外，到底是為「民」著想還是為「利」著想，為了打破這樣的惡習，所以這一次才會積極跳出來參選。