獵雷艦國軍懲處名單 國防部擬暫緩公布

2017-11-16 19:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬上週原在立法院外交及國防委員會表示，獵雷艦案懲處名單將在明日公佈。不過，國防部今晚宣布，對於外界質疑相關疑點，目前仍持續調查中，有關懲處事宜，待全案釐清後再公布。國防部亦稱，明日亦不會召開記者會。

國防部強調，外界質疑相關之疑點，為求全案週延，目前仍持續調查中，有關本案懲處事宜，俟全案釐清後再行公布。此外，本案已進入司法調查，若經調查確認有違法失當情事，國防部絕不逃避，承擔所有法律責任。

另外，針對媒體報導「國防部挪用三軍武器預算湊24億元給慶富，係受高層施壓」，國防部今日表示，海軍支付慶富公司獵雷艦案第三期款項24億2085萬元，係經海軍審查符合合約付款要件，國防部再次重申，絕未有總統府或上級單位指示及施壓而撥款之情事。對於媒體不實報導，國防部表達嚴正抗議，並籲請媒體善盡查證之責。

國防部指出，有關獵雷艦案第三期款項之撥付係依合約規範，慶富公司於105年9月27日完成船殼脫模，經海軍審查符合合約付款要件（同額預付款還款保證及脫模查驗），應給付款項24億2085萬元，均依法依約辦理，並符合預算調控支用規範，絕無不法及不當挪用。

國防部表示，有關媒體報導，國防部函文作假乙情，經調查小組審閱該文件原於105年11月中旬由海軍司令部產製完成，因承辦人員作業疏失，未依本案執行時程即時修正報告資料，復因疏於檢查，於106年3月提供立法院，以致外界產生誤解，絕非刻意誆騙，國防部坦誠檢討精進作法。