苗栗縣教育處長懸缺4個多月 退休校長徐永鴻接任

2017-11-16 19:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府教育處長一職懸缺4個多月，由副處長葉芯慧代理，縣長徐耀昌今天在縣議會宣布，新處長由縣內退休校長徐永鴻擔任。徐耀昌表示，徐永鴻有18年教師、14年校長資歷，在教育及行政有豐富經驗，且徐永鴻也具體育專長，尤其苗栗縣明年將舉辦全民運動會、田徑錦標賽等全國性賽事，教育處業務沉重，期盼倚重徐永鴻的能力，帶領苗栗教育向前進。

徐永鴻說，未來除了配合縣長的施政理念，推動前瞻及科技教育等重大政策，首重學生的品德教育，讓孩子能尊師重孝道，敦品勤學習，懂得自我負責任。另外也要培養孩子合群以利善行服務，鍛鍊強健體魄，並讓孩子學習情慾管控，能夠克己復禮，不致衍生青少年社會事件，讓社會更趨和諧。

徐耀昌今天在議會介紹徐永鴻為國立台灣師範大學畢業，72年到90年，在大湖國中擔任教師；考上校長後，90到93年在獅潭國中服務；93到100年，轉往大湖國中擔任校長；之後到縣立苑裡高中，任職到104年7月，經歷完整，且熱心武術推廣，具武術教練、評審資格。

徐永鴻為了照顧老人家，2年前選擇退休，也讓徐耀昌肯定他事親至孝。

教育處長近1年多來異動頻仍，前處長劉火欽於去年9月轉赴台中市政府服務，一度懸缺3個月，至今年元月3日由前國教署副署長王承先接任，不過，王承先因身體健康因素，於今年6月底退休。