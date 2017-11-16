罷免案今公告 黃國昌怒批安定力量抹黑

中選會今日發布罷免公告及黃國昌答辯書，黃在答辯書中痛批安定力量惡意毀謗抹黑。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-16 19:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕時代力量立委黃國昌罷免投票將於12月16日星期六舉行，中選會今發布罷免公告，黃國昌在答辯書中痛批，安定力量孫繼正提出的罷免理由及宣傳文宣，完全是悖離事實的曲解，及惡意誹謗與抹黑攻擊。

黃國昌指出，孫繼正等人反覆向媒體及公眾宣稱，黃國昌在「安定力量」前來汐止服務處陳情時，「肉搜霸凌」選民，這樣的指控不僅無的放矢，更對他服務處的同仁極不公平。

黃國昌表示，該次陳情並未事先告知，卻在他於立法院會務繁忙時，堅持要求當下立刻在服務處會見陳情人，甚至在他提出另約時間地點、當面討論後，繼續對服務處同仁叫囂，事後更不斷散佈「沒有三千人，我就不見」的離譜謊言，「令人難以茍同！」

黃國昌批評，孫繼正等人不約訪陳情對象、不尊重服務人員、不負擔言論責任，最後更不基於事實發言，這樣的行為，究竟是對議題的意見交換，還是針對性的鬧場，國民自有評價。

黃國昌痛斥，「安定力量」日前因政治宣傳，竟滋擾他的私人住處，更是讓人無法接受；尤其罷免理由是「隱瞞婚姻平權修法理念」，更是無稽之談。

黃國昌認為，孫繼正先生等人所提的罷免理由「言詞空洞不實」，無助政策理念的實質討論，安定力量的相關文宣以大篇幅著墨對他個人不滿的謾罵，更欠缺公共論述的基本品質。

黃國昌強調，他無論是出席率或質詢率，都是百分之百，連續獲得公督盟「財政委員會優秀立委」肯定，他和國會、地方團隊也都盡力到地方和大家見面。團隊裡的每位第一線工作同仁都兢兢業業，努力服務，不曾忽略在地聲音。

黃國昌在答辯書最後呼籲，他誠懇地邀請所有朋友，再次共同展現我們推動改革的意志與力量，「站出來投票，讓我們再贏一次！」

中選會表示，依「公職人員選舉罷免法」規定，罷免活動自106年12月6日至12月15日，共計10日，每日罷免活動時間自上午7時至下午10時止，將由新北市選委會舉辦公辦電視罷免說明會。