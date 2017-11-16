國台辦稱李明哲案將在法定時間內宣判 陸委會盼中方說清楚

2017-11-16 18:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲自今年3月遭中國關押，9月初受審期間露面，但至今尚未宣判。中國國台辦發言人馬曉光昨天表示，「李明哲案將會在法令時間內公開宣判」。對此，陸委會副主委邱垂正今天表示，期盼中國大陸有關方面，及早明確說明，而李明哲家屬向政府提出赴陸旁聽宣判請求，陸委會昨天也促請陸方儘速安排。

李明哲在8月遭到起訴，8月在中國湖南岳陽中級法院首度開庭，外界原本猜測李案11月初宣判，但至今尚未宣判。邱垂正解釋，該會一直持續關注李明哲案的後續發展，根據陸方刑訴法相關規定，原則上法院受理後最遲不超過3個月內宣判，也有經過上級法院同意，宣判期可以再延長。

對於國台辦宣稱李案將於「法定期間內公開宣判」，邱垂正強調，各界對於何謂「法定期間」存有疑問，期盼中國大陸有關方面，應該及早明確說明，另外，政府也透過多方管道，持續瞭解具體宣判日期，並針對宣判可能的各種狀況，做好相關準備。

邱垂正解釋，陸委會內部已開會研議各種可能的情形，並做好沙盤推演，協調相關單位預作準備，同時嚴密注意情勢的發展，與當地的台商保持良好資訊的暢通，「有任何情況發生，我們會啟動各項作為。」

邱垂正指出，李案發生迄今，政府已透過既有管道，持續不斷促請陸方保障當事人及家屬司法上的相關權益，並全力協助家屬。而李明哲家屬也向政府提出赴陸旁聽宣判的請求，該會昨天也再促請陸方儘速安排，未來陸方通知家屬赴陸旁聽宣判，該會也會協調海基會與相關機關，做好陪同赴陸的規劃。