慶富與吐國合資造船不交件 兩度致函外交部求助融資

2017-11-16 18:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕獵雷艦案風波不斷，承造的慶富集團不僅有嚴重財務問題，今又爆出與友邦吐瓦魯合資造船，卻未能依約交船，還疑似將此船抵押給境外銀行申貸3000萬美元。且據了解，因吐瓦魯為我國友邦，慶富更曾於今年6月兩度致函給外交部，盼外交部協助其申請融資，但因此案為慶富與吐國的商業合約，外交部皆明確回絕慶富請求。

我友邦吐瓦魯希望發展遠洋漁業，與慶富於2009年合作，建造吐瓦魯國第一艘現代化圍網漁船Taumoana號，造價1550萬美元。吐瓦魯認為第一艘營運合作情形良好，雙方又於2012年建造第二艘Tautaloa號，該船原應在2015年交船，卻遲至今年3月24日才在台灣下水，至今也未交給吐瓦魯。為了催討船隻，吐瓦魯自然資源部長柏芮涵（Puakena Boreham）今年10月還以私人名義訪台，自行前往高雄與慶富會商。

外交部對此回應，根據紀錄，吐國並未以與我國之合作款向慶富購船，且此案屬吐國與慶富兩造商業往來，外交部從未介入。知情人士說，無論是第一艘船或第二艘船，我國政府外交部皆未涉入吐瓦魯和慶富出資、融資和擔保等內容。且政府清查近10年中我與吐瓦魯的合作資料，我國曾協助或補助吐瓦魯整建法院、小學教室、醫院、污水處理車、垃圾分類回收站、海事學校與進行人口普查等，未出現購置漁船的名目或計畫內容。

知情人士說，惟因吐瓦魯為我國友邦，而太平洋島國期望發展遠洋漁業，我國民間企業提供協助，此案更是亞太地區金額最大的合資案，本是美事一樁；鑒於此，今年3月第二艘船下水典禮時，外交部亦派員出席觀禮。

另據了解，雖然Tautaloa已經下水，慶富卻仍在今年6月3日與6月16日兩度致函給外交部，希望外交部協助該公司向國內銀行申請融資。外交部基於專業判斷，表明此案屬於友邦和公司的商業往來，也兩度明確拒絕協助此案。

外交部也說，吐國政府迄未就此案向我外交部或外館請求協助，外交部已請外館密切注意此案發展及吐國政府對此案反應。知情人士坦言，私部門與公部門角色有別，吐國需要先和慶富釐清法律權利義務關係，政府現階段雖不宜介入，但也有終需面對的心理準備。