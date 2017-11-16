答詢稱中火黑煙會往遠處飄 林佳龍要求衛生局長檢討

2017-11-16 17:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中火力發電廠是台中固定污染源禍首，藍營議員今天在質詢時砲聲隆隆。不料，衛生局長呂宗學答詢說，「願搬到中火附近住，因為黑煙會往遠處飄而相對安全。」議員對此譁然；市府隨即緊急滅火，為該失言向市民致歉，呂也表示後悔。

市議員張靜分、張廖乃綸、朱暖英、蘇柏興、陳政顯在環衛業務質詢，要求列席官員表態，「認為台中空氣很好的舉手？」副市長林依瑩等官員紛紛舉手，其中呂宗學和環保局長白智榮舉得特別挺直。

陳政顯接著問呂宗學，既然認為空氣很好，那衛生局要不要搬到中火附近上班？呂答詢指出，「他願意搬到台中火力發電廠附近住，因為中火黑煙會往遠處飄而相對安全許多。」此言引起一片譁然，蘇柏興更大聲抗議，中火的黑煙都飄到我們大里、霧峰地區，議員們紛紛大罵，中火毒害的是全台中市民。

新聞局長卓冠廷隨後聲明表示，中火對台中、甚至整個中台灣的空氣造成影響是事實，呂局長答詢內容確實不妥，市長林佳龍已要求呂深切檢討，市府也為此不當發言向市民致歉，呂也為自己的失言感到後悔及歉意。

卓冠廷說，市府對空汙採行86項防制措施， PM2.5年均濃度與紫爆天數均逐年下降，展現初步改善成效。不過，市府對此成果仍不滿意，會朝國家空氣品質標準15微克/立方米持續加油、儘速達成目標。