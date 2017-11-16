富邦鬆口投資雙子星 北捷董座：企業隨便說就無法合作

2017-11-16 17:19

〔記者郭安家／台北報導〕對於總投資額650億元的雙子星開發案，台北捷運公司已與4財團簽合作意向書，根據意向書北捷不能對外說明那些財團有意參與投資，但富邦金控昨鬆口表示已簽。台北市議員李慶元今下午於議會市政總質詢痛批「企業就可以隨便說？」北捷董事長董瑞斌回應，「企業隨便說，我們就無法跟他合作，就自動解約，任何一方都有正當理由。」

根據投資合作備忘錄，在未經他方事先書面同意前，任一方不得將備忘錄或有關合作內容等洩漏予任何其他第三人，對此董瑞斌受訪又表示，備忘錄是看兩造雙方意願，「講白一點如果沒有破局，就繼續合作」，備忘錄是「大家握握手，我們一起做，效力只是這樣」，未嚴重到成為合約。

北捷公司將轉投資籌組物業開發管理公司、並持股20％投標雙子星開發案，其他股權則由財團持有。董瑞斌表示，北捷公司已與4家廠商簽備忘錄，但不是簽了就變股東，也可能廠商最後覺得沒商機、不合作，最後變成投資夥伴，之所以找富邦是考量官股優先，但一樣有官股的台銀人壽尚需增資、中華郵政壽險公司則依法不能專案運作。

董瑞斌指出，雙子星建設經費達650億元，物業公司股本則200億元，如務業公司順利得標，將透過股東決定未來所需的融資銀行及營造廠，對於為何營造工程不公開招標，他回應公司治理是股東決定，怎麼會是台北市議會決定。

不過，李慶元稍早於議場質詢指出，如物業管理公司取得雙子星開發案，這些入股企業都可分食未來利益，可能投資100億元就先分食100億元，股本當利潤，根本是市民出錢，讓財團分食利益；他還嗆，柯文哲在替人家數錢、替國內外私人企業背書，董瑞斌必須要下台！

柯文哲回應，與雙子星綁在一起是台北火車站後站的開發，後面還有該區都市計畫，坦言這實在是太龐大，也是未來10年最大一筆投資案，下週他將開專案會議，會把大家意見收集起來討論一次，「我覺得很嚴重。」