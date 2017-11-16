黃國昌盯磺溪匯流口整治 已檢討達共識續施工

〔記者俞肇福／新北報導〕今年6月2日北海岸豪大雨，重創金山區多處地區，其中，經濟部水利署第十河川局施作中的「磺溪匯流口改善防災減災工程」的匯流口也有災情，當地民眾向立委黃國昌辦公室反應，懷疑是施工不當造成；黃國昌在勘災時要求十河局，居民有疑義部分暫緩施工，經檢討達成共識，目前正逐段施作中。
立委黃國昌在6月2日北海岸豪雨災情後前往勘災，聽到地方有反應十河局的「金山磺溪匯流口改善防災減災工程」有需要檢討之處，7月16日前往聽取十河局簡報；黃國昌要求十河局針對地方有質疑聲浪的部分暫緩，並於9月20日召開地方說明會凝聚共識。
立委黃國昌金山區辦公室主任郭慶霖今天前往磺溪沿岸整治工程勘查工程進度，並向記者說明6月2日豪大雨，溪水萬馬奔騰夾雜漂流木沖入金山磺港漁港，造成漁船翻覆的慘況。
郭慶霖表示，黃國昌委員在災後就到現場勘災，十河局在9月20日說明會上聽取地方建議，重新檢討施作方式動工；目前工程進度到10月底已完成84.7%。
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立委黃國昌金山服務處主任郭慶霖指出6月2日豪大雨的慘狀。（記者俞肇福攝）
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「磺溪匯流口改善防災減災工程」在今年6月2日北海岸豪雨傳出災情，經黃國昌要求召開說明會與地方溝通，獲得一致共識後施工；目前工程進度已達8成47。（記者俞肇福攝）
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豪雨中斷掉的磺溪橋，目前正施工興建中。（記者俞肇福攝）
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今年6月2日北海岸地區豪大雨釀災，金山磺溪水勢湍急越堤而過，造成民宅工廠損失慘重。（記者俞肇福翻攝）
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經濟部水利署第十河川局進行「磺溪匯流口改善防災減災工程」，卻在今年6月2日北海岸豪雨傳出災情，民眾向立委黃國昌辦公室陳情有施工不當之虞，經黃國昌要求召開說明會與地方溝通，獲得一致共識後施工；圖中的立委黃國昌前往勘災情形。（記者俞肇福攝）