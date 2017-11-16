黃國昌盯磺溪匯流口整治 已檢討達共識續施工

2017-11-16 17:16

〔記者俞肇福／新北報導〕今年6月2日北海岸豪大雨，重創金山區多處地區，其中，經濟部水利署第十河川局施作中的「磺溪匯流口改善防災減災工程」的匯流口也有災情，當地民眾向立委黃國昌辦公室反應，懷疑是施工不當造成；黃國昌在勘災時要求十河局，居民有疑義部分暫緩施工，經檢討達成共識，目前正逐段施作中。

立委黃國昌在6月2日北海岸豪雨災情後前往勘災，聽到地方有反應十河局的「金山磺溪匯流口改善防災減災工程」有需要檢討之處，7月16日前往聽取十河局簡報；黃國昌要求十河局針對地方有質疑聲浪的部分暫緩，並於9月20日召開地方說明會凝聚共識。

立委黃國昌金山區辦公室主任郭慶霖今天前往磺溪沿岸整治工程勘查工程進度，並向記者說明6月2日豪大雨，溪水萬馬奔騰夾雜漂流木沖入金山磺港漁港，造成漁船翻覆的慘況。

郭慶霖表示，黃國昌委員在災後就到現場勘災，十河局在9月20日說明會上聽取地方建議，重新檢討施作方式動工；目前工程進度到10月底已完成84.7%。

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