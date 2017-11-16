11所大學迎新涉性騷 監院糾正教育部

2017-11-16 17:28

〔中央社〕景文、龍華等11所公私立大學舉辦迎新活動，部分活動內容涉及性騷擾，監察委員高鳳仙調查發現教育部未積極查明實際案情及件數，今天通過糾正。

高鳳仙調查公私立大學舉辦迎新活動，部分活動內容引發性騷擾或性霸凌疑慮案件，監察院教育及文化委員會今天通過調查報告及對教育部的糾正案。

糾正理由指出，景文科技大學去年10月7日至9日辦理105學年度「MEAP-四系聯合迎新宿營活動」，活動中出現咬腋毛、脫內衣內褲等遊戲，並被要求大聲喊出涉及性意味的隊呼、隊名，導致參與新生感到被冒犯，多次向學長姐反映未被接受，轉而向導師哭訴，校方於活動隔天派車將不願意參加活動的25名學生接回。

高鳳仙說，景文科大性平會調查性騷擾事件成立，將3名主辦學生予以記過2次及公益服務替代，有新生因此轉學。不過景文科大未依法於24小時內通報，明顯違反通報義務。而教育部卻同意景文以「未知悉當事學生及人數」為由，認定非屬延遲通報而不予究責，核有違失。

高鳳仙指出，龍華科大也出現類似涉及性騷擾的迎新活動，且學校性平會有未查明真相、調查報告未經訪談委員署名、草率做成性騷擾不成立決議等缺失，而教育部未予督導改善，實有違失。

高鳳仙進一步指出，自102年到106年10月止，海洋大學、中台科技大學、虎尾科技大學、屏東科技大學、世新大學、中山醫學大學、清華大學、大同大學及亞洲大學等，辦理迎新活動均涉及學生可能遭性侵害、性騷擾或性霸凌情形，教育部未積極查明實際案情及件數，實有不當。

糾正案文指出，其中3所學校延遲校安通報、8所學校的校安通報類別錯誤、3所學校未依法將案件交性平會調查處理、3所學校未依法成立調查小組、3所學校未依法提出調查報告，教育部未予究責或督導改善。

高鳳仙表示，除提案糾正教育部外，為落實學生活動安全，將請教育部督導公私立大學訂定校外活動輔導注意事項，避免類似情形發生。