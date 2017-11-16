質疑政院慶富調查隱匿 時力籲賴揆赴立院報告

時代力量立委黃國昌（中）、徐永明（左）、林昶佐（右）舉行「慶富聯貸弊案 全面調查究責」記者會。（記者廖振輝攝）

2017-11-16 16:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今表示，行政院前秘書長簡太郎分別在2015年9月與12月召開的秘密會議中，都有當時的金管會、國庫署官員與會，第二次會議時甚至還有現任財政部國庫署官員與會，行政院調查報告卻隱匿不提，批評行政院避重就輕；時代力量立委徐永明呼籲，行政院長賴清德應率行政院調查小組人員赴立法院進行專案報告。

時代力量黨團今召開記者會。黃國昌出示相關文件指出，2015年12月29日慶富董事長陳慶男受邀出席前副總統吳敦義的午宴，同日行政院前秘書長簡太郎召開聯貸秘密會議，參與的財政部官員在會議結束後的報告中提到，合庫在會議中表示將參與聯貸；黃國昌質疑，合庫授信審議小組在2016年1月18日才召開聯貸會議，為什麼12月底合庫就知道要參加聯貸？

黃國昌痛批，合庫「沒把全體納稅人的錢當錢」，他並點名現任財政部長許虞哲、財政部國庫署署長阮清華，應出面解釋為什麼合庫在授信審議小組開會前，就向財政部表態要參與聯貸？他質疑，「這是什麼授信管理」？是把「全部的人都當傻子嗎」？

黃國昌也呼籲，金管會主委顧立雄應對此深入調查，主動公開相關會議記錄文件，不要以剝洋蔥方式說明。

時代力量立委林昶佐表示，慶富在2015年將資金匯往香港L3 capital公司、英屬維京群島OCEAN KIRIN LIMITED公司與ANTAIZUN CAPITAL公司共13億元，但事實上這些公司都是娛樂產業，他質疑，銀行在進行聯貸案評估時，為什麼沒發現這些公司的背景？質疑銀行團刻意隱瞞才造成慶富這筆爛帳。

時代力量立委徐永明表示，行政院調查報告中，僅提及行政院前秘書長簡太郎協助慶富喬貸款，對當時國庫署有官員在場都刻意不提，認為行政院調查報告不夠完整，呼籲院長賴清德應率調查小組相關人等到立法院進行專案報告。

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