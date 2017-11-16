孩子愛科學父母卻促念醫 蔡英文：跨領域是未來趨勢

2017-11-16 16:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日下午接見我國參加「2017年國際數理學科」奧林匹亞競賽代表團，肯定及恭賀獲獎學生，並表示政府致力培育更多優秀科學人才，為臺灣爭取更多主辦國際競賽，強化人才的國際交流。

蔡英文致詞時表示，今年「國際數理學科奧林匹亞競賽」，臺灣代表團一共得到18金、14銀、10銅及3面榮譽獎，創下百分之百得牌率。事實上，每位參賽同學在面對來自世界各國選手的競爭，能沉著應戰，發揮平時累積的實力。「你們都是臺灣的驕傲，也是臺灣不可或缺的人才」。

蔡英文也提到，此次榮獲化學獎個人世界排名第2名的葉遠蓁，證明了女性在科學領域，表現一樣很出色，感謝各位師長在實驗、研究等領域的指導，讓代表團拿下相當優秀的成績，相信學生獲獎，就是對各位師長最大的肯定。

此外，除了競賽表現出色，今年，李忠謀教授當選國際資訊奧林匹亞主席，張一知副教授也續任國際化學指導委員會主席，期待透過這樣的機會，能為台灣爭取更多主辦國際競賽，強化人才的國際交流。

蔡英文進一步指出，為了培育更多優秀科學人才，政府也推動升學優待辦法，讓具有豐富科學潛力的參賽學生，能夠申請保送、推薦入學，也可以申請出國留學，持續進修，未來，獲獎同學進入職場後，也會有更寬廣的發揮空間。

蔡英文也強調，今年5月，立法院已經三讀通過《科學技術基本法》修正案。未來，學研界的人才能進入產業界服務，協助研發，帶動產業的升級和創新；目前也正在推動「創新產業研發旗艦計畫」，投入基礎研究以及培育研發人才，加速台灣經濟轉型。

蔡英文說，代表團的同學們告訴她，他們對於科學很有熱情，但父母希望他們讀醫科，她勉勵得獎學生，跨領域的人才是未來的趨勢。事實上，政府的職責是讓每一個人都能充分探索自己的興趣。希望同學們都能記得現在對於科學的熱忱，堅定地走在追尋志趣的道路上。