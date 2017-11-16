彰縣府動用第2預備金印日曆 議員砲轟亂花公帑

2017-11-16 16:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕動支第2預備金印日曆？彰化縣議員凃淑媚今天在議會質詢指出，議會去年刪了縣府編列印製日曆科目和預算，縣府今年逆向操作，不編預算，直接動用第2預備金印製5萬2000本日曆，很不尊重議員審核預算權。

凃淑媚說，議會長期以來每年編列350萬元預算印製日曆，也都發給代表、村里鄰長，若再加上鄉鎮市公所印製日曆，等於鄉鎮市代表、村里鄰長每戶3本日曆，資源重疊，砍樹做日曆，亂花公帑會惹議。

凃淑媚拿出看板，看板上寫著「亂花公帑，『曆曆』在目，動用第2預備金印日曆、桌曆，可以嗎？」她說，縣府印製明年5萬2000本日曆要送往何處？只要送給議員、民代，頂多幾千本，剩下的送給誰？

凃淑媚進一步說，彰化縣議會每年編列350萬元預算印製2萬多本日曆，送的對象是鄉鎮市民代表、村里鄰長，議會和縣府發送相同對象，不就代表資源重複，縣府做5萬2000本日曆所花經費是議會雙倍，議會刪了縣府預算，縣府還能印製到5萬2000本，「你們（指縣府）很厲害！」

她說，鹿港鎮公所印製日曆，要送給代表、里鄰長，與議會、縣府發放對象也一樣，如此一來，明年鄉鎮長、里鄰長、代表，每戶人家就有3本日曆，縣府印製數量那麼多，資源分配重複，拿到3本要叫他們掛哪一本？還是要讓他們自己選喜歡的掛？其他沒用到就變垃圾。

凃淑媚說，縣府花錢做那麼多與議會資源重疊的日曆，砍樹不環保而且浪費公帑，還是縣府要跟議會搶生意？

縣議員葉麗娟、劉淑芳也說，預算都刪了，就是不要讓縣府重複印製，縣府還花第2預備金印製日曆，而且使用傳統日曆有特定對象，長者居多，現在年輕人很少人有懸掛日曆、有撕日曆習慣，縣府作法不合時宜。

議員們質疑，縣府執意動用第2預備金印製日曆，作法「先斬後奏」，議員看不下去。

對此，縣長魏明谷說，縣府105年和106年才印製日曆，105年印製1萬本，106年印製5萬2000本，去年放1萬本日曆，很多人都說不夠，沒拿到日曆不開心，去年印製的1萬本日曆，放人瑞照片，很受歡迎，很多鄉親主動來縣府索取，所以縣府不是隨便印製，根據民眾實際需求，今年才印製約5萬本。

新聞處長李俊德說，新聞處花589萬元印製明年日曆和桌曆，包含美編、印刷和運送，發放對象不會只發給民代和村里長，未來擬放在高鐵田中站等公共場合供民眾索取。衛生局長葉彥伯說，去年印製1萬本日曆，主要推廣人瑞健康長壽和養生之道，歸納在衛教手冊宣導，跟日曆業務項目不同。

主計處長蕭秀瑛說，第2預備金依法是不用先知會議會，等決算再向議會報告即可。

衛生局長葉彥伯說，衛生局虛心接受議員指教，公衛護士訪視社區500名長者，多數長者樂意分享樂活和長壽之道，衛生局製作人瑞分享長壽保健之道，跟一般日曆印製不相同，這是衛教手冊宣導品，2000本給人瑞家屬做紀念，其他放衛生所讓民眾索取，印製衛教手冊並沒有違反議會審核預算的決議。