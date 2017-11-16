總統府：馬時代府副秘見陳慶男 談什麼未留記錄

2017-11-16 16:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對慶富案，總統府發言人林鶴明下午表示，去年9月與慶富造船老板陳慶男父子見面的前外交部長黃志芳已經說明，當日陳慶男並未請求任何協助事項，因此確定黃志芳與所謂海軍24億撥款完全無關。

另關於會談內容，黃志芳也已經清楚說明，是對東南亞國家相關投資議題交換意見，會面過程也有辦公室其他同事在場，也留下會議記錄，並在昨日提供政風處，等調查報告完成後，會送法務部進一步處理。

林鶴明説，關於馬政府時代的前總統府副秘書長熊光華，與陳慶男及財務顧問黃高明的會面，因為當事人已離職，目前清查府內，未留下任何記錄，因此會談內容究竟為何，必須要由當事人說明。

至於熊光華昨晚向媒體表示，2014～2015年間曾經將慶富陳情資料，交辦給總統府公共事務室。但經查公共事務室系統，這段期間並未見有相關交辦文件，究竟真相如何，尚待釐清。

林鶴明表示，有關總統府是否介入獵雷艦撥款一事，昨日在高雄地檢署詢問陳慶男兒子陳偉志本人後，已經證實係屬浮誇之言，其目的是為求儘快協商取得土地使用，故有相關誇稱之詞。事實已經很清楚，這根本就是烏龍吹噓的行為，有心人士若再想借題發揮，試圖模糊迴避司法調查、誤導輿論，將給予最嚴厲譴責。