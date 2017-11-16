扁聲請高院法官迴避 最高院駁回確定

2017-11-16 15:22

〔記者項程鎮、葛祐豪／綜合報導〕前總統陳水扁認為承審二次金改案的高等法院法官曾德水辦案偏頗，聲請曾德水迴避遭高等法院駁回後、提起抗告，最高法院下午維持高院見解，認為扁僅憑主觀意見就指法官偏頗，裁定駁回扁抗告確定，扁不能再抗告。

對此，陳水扁兒子陳致中回應，將和律師進一步討論研究。

高等法院更一審審理二次金改案，今年7月7日傳訊前總統陳水扁出庭，要檢視扁有無就審能力，扁雖請假，但承審法官曾德水認為扁的健康有恢復跡象，擬再傳訊他，但扁認為承審的高院法官曾德水利用媒體放話，且心證有偏頗之虞，向高院聲請曾德水迴避。

高院認為，二次金改案從裁定停止審判後，曾德水分別於今年4月14日、5月31日批示函詢高雄長庚醫院、台中監獄、台灣高鐵車站，以了解扁的意識表達和行動能力，供合議庭判斷本案應否停止審判，這是法院依職權隨時能予調查事項。

扁不服、抗告最高法院，最高法院下午發布新聞稿指出，當事人聲請法官迴避，必須依客觀事實，合理判斷法官確有偏頗情形，不能只憑片面、主觀認定，高院有權就調查二次金改案停止審判的原因是否已經消滅，以避免審判延宕，這是實踐程序正義，扁不能僅憑主觀意見就說法官偏頗不公，裁定駁回抗告。