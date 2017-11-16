高市府強調無涉獵雷艦及聯貸案 不排除提告

2017-11-16 15:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府及高雄銀行頻遭抹黑，與慶富獵雷艦及聯貸案有關，高市府今天強調高銀無涉獵雷艦案，也未參與聯貸案，呼籲停止不實指控，否則不排除提告。

市議員沈英章今天上午於市政總質詢時，指高市府及高雄銀行，最近頻遭抹黑與慶富獵雷艦及聯貸案有關，更因此損失一位認真積極的海洋局長，他詢問財政局長簡振澄，慶富是在哪位總統任內得標獵雷艦案、並通過由一銀主導的聯貸案？簡回答說，都是在馬英九任內。

沈英章進一步追問，為什麼國民黨主席吳敦義和立委盧秀燕，硬要牽拖高銀？

簡振澄表示，慶富於2014年10月23日得標國防部的獵雷艦案，而同年11月7日，慶富表示願以16.85億的活期現金質押擔保，請高銀開出17.46億的履約保證函，擔保比率高達96%。這絕對是足稱安全的擔保，相信任何銀行都願意承作。

簡振澄指出，後來一銀主導的205億聯貸案，於2016年2月4日完成簽約，並於同月7日承接17.46億的履約保證，保證責任由高銀移轉給一銀，自此高銀與獵雷艦案無涉，也並未參與聯貸案。

簡振澄強調，高雄銀行是上市銀行，所有營運都與一般銀行無異，市府只是股東。

今天下午，高市府進一步發表聲明，強調吳敦義指稱高雄銀行或其負責人扮演「很重要的角色」，或盧秀燕指控「其他銀行是因為看見高雄銀行的履約保證，才參加聯貸」等言論，根本就是「竹篙湊菜刀」，市府將保留法律追訴權，並呼籲停止對高市府及高雄銀行的不實抹黑，否則不排除採取法律行動，以正視聽。