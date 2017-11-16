回饋金變敬老金 桃市議員批如同里長綁樁

2017-11-16 14:35

［記者謝武雄／桃園報導］長生海湖發電廠電力最後進入中壢工業區台電變電站，由於沿路經過地區都有回饋機制，桃園市議會今天審查中壢區公所預算時，市議員張運炳痛批回饋金1年1千多萬元，全部用在活動，甚至拿來發2千元敬老金，形同綁樁，要求全數刪除，張運炳說法引發多位議員認同，痛批回饋金成為里長個人綁樁籌碼，希望回饋金使用以地方建設為主。

中壢區長林香美說，海湖電廠最後進入中壢工業區，回饋金由內定里使用，的確有發放敬老金情事，並未違反規定；副市長游建華也提到，所有的回饋金都訂定使用辦法，會要求區公所審查符合規定才會同意使用。

張運炳說，長生海湖電廠從88年設置至今，內定里回饋金超過億元，但長期以來只看到回饋金拿來辦活動，從閹雞比賽、健行，如今還發放2千元敬老金，與市府重陽節敬老金重疊，根本是選舉綁樁；議員詹江村也認為，現行回饋金辦法有缺失，回饋金應該用在地方建設，不要再辦活動。

詹江村則建議擴及各區所有回饋金的預算全部擱置；議員游吾和則認為各區狀況不一，不贊成擴及所有的回饋，張運炳相當氣憤一度要求刪除該筆預算，最後同意僅擱置預算，但範圍擴及機場噪音回饋金，總金額約2990萬元，區公所也要提出使用明細。