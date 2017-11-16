施政缺乏亮點！ 柯文哲：會改進

2017-11-16 14:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕親民黨市議員林國成今天質詢時，拿出北市府研考會民調指出，柯市府上任三年，民眾對於柯團隊施政仍有諸多不滿，包含長照、育兒政策都榜上有名，更有超過九成的老人家沒有參加過老人共餐，要求柯文哲應思考施政亮點。柯對此僅說這是我們缺點，我們會改進。

台北市議會下午舉行市政總質詢，市議員林國成要求市長柯文哲點名五個柯認為政策最有亮點的局處，柯點了工務局、社會局、交通局、勞動局和衛生局，並分別提出拆忠孝橋、社區公共保母、陸行改善等自認亮點的政策，林國成不滿批評，怎麼會把本來就該做的事拿來當成亮點呢？

林國成直言，例如高雄當年舉辦世界大學運動會，打造是高雄人驕傲的氣氛，反觀台北世大運，如果不是柯文哲洪福齊天，天氣、選手、觀眾都很爭氣，哪有亮點可言？

談到日前重陽節健行活動演變成濺血事件，林國成也說，怎麼不考慮改成到中正紀念堂，由市長帶著長者一起做健康操，安全又不會見血，花同樣時間跟經費，老人家高興也有被尊重的感覺。

林國成還說，新北市推出兒童保衛戰，如果有小朋友的爸媽去上班，小朋友可以去超商吃東西，怕小朋友餓到，雖然小動作但就是亮點，高雄類似政策，雖然是小動作，大家卻都記住了，那台北市呢？

林國成最後提出「市長管政策、局處管亮點」、「橫向要溝通 市政要聯繫 主題要有感」、「創造台北市進步的城市 人民有感政府」等三點建議，柯則回說「這是我們缺點，我們會改進。」