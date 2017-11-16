美白宮官員：台灣的民主在印太地區極為重要

2017-11-16 14:08

〔駐美特派員曹郁芬／華府十五日報導〕台灣在川普政府的印太戰略中可以扮演何種角色？美國白宮國安會主管戰略規劃的資深主任史博丁 （Robert S. Spalding III）凖將今天在華府表示，一個開放的體系要共同合作以確保大家不是在推廣一個封閉的體系，台灣是一個興旺的民主體，這是台灣與中國大陸關係中最關鍵的一部分，「那個民主極為重要」。

美國智庫「全國亞洲研究局」（NBR）今天舉行一場「管理亞洲戰略競爭」的座談會，邀請曾任駐北京武官的史博丁出席。在回答問題時，他說，即便被提名出任國防部亞太助理部長的薛瑞福和相關官員到位後，美國的對台政策不會有根本性的改變，美國仍支持「和平統一」為最終的結局，而不是脅迫方式解決。不過本報記者追問，美國政策向來是追求兩岸爭議「和平解決」，而不是「和平統一」，這是否代表川普政府的兩岸政策有改變？史博丁立即澄清說，美國的政策沒有改變，若有錯是他的問題。

史博丁參與撰寫川普政府的國家安全策略報告，他在上海同濟大學唸過書，做過美國參謀關席會議主席鄧普西的中國事務顧問。他今天指出，他的辦公室裡一直掛著中美兩國的經濟成長比較表，以中國經濟成長的速度，到了2025年，中國軍事在能力和量上在印太地區都會對美國造成挑戰。美國政府不能只到國會要錢，這是一場經濟競賽，目前為止，中國以獨裁政權，而非民主國家贏得比賽。

史博丁說，冷戰結束後，美國和西方國家相信民主贏了，所以邀請有國家加入世界貿易組織，相信所有國家會遵照遊戲規則，由中國這個最大獨裁國家帶領的強權顯然不是如此。中國多次欺諞美國會走向市場經濟，結果美國還一再上當。經濟實力決定這場競爭，美國最重要的是壯大自己的實力。

他指出，從聯合國的演說，一直到最近訪問亞洲時在韓國、亞太經合會的演講，都在陳述川普的外交政策，大家開始了解民主與獨裁政府的區別，要見到一個自由、開放的體系繼續繁榮，民主國家必須合作，這跟川普推行孤立主義的概念剛好相反。

他表示，川普對盟邦指出，經濟安全與軍事安全是息息相關的，如果一個軍事盟邦做出的經濟決策會傷害跟美國的安全同盟，這不是真正的盟邦。在冷戰結束後如何把盟邦間的軍事與經濟關係帶向互相協調的方向，是值得思考的，川普政府推行的是一個靠向民主的概念。