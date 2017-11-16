北市府公布會議紀錄 蔡壁如與趙藤雄會面共6次

2017-11-16 14:08

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市今天公布與遠雄會面會議紀錄，其中市長室辦公室主任蔡壁如先前於議會稱，與遠雄董事長趙藤雄會面共有3次，然而翻開會議紀錄，有紀錄的會面至少有6次，數字出入有誤。市府發言人劉奕霆解釋，蔡壁如指的3次會面是私下密會，其他都是府內的正式會面。

劉奕霆表示，9月5日時市府態度仍是終止契約，也準備在9月8日對外公開宣布。而9月6日遠雄發出聲明之後，市府在當天下午5點30分散會，並通知遠雄下午7點開會，其中就要求遠雄遞交退讓說明文件，後來才會在9月7日出現遠雄至市府正式遞送退讓書面文件；當天並開專案會議要求遠雄修正。

大巨蛋律師團律師黃旭田說明，市政府發言要求遠雄儘速施作，工期延誤的問題確實是以終約作為階段性目標，而大巨蛋有許多不同的聲音；大巨蛋分為公安及合約部分，公安不能打折是市政府最嚴格的立場，退讓是安全的威脅。但在合約的進行上，各方面的綜合研判，當初都是以終約為目標，終約以後會有很多未來變化，如遠雄一定會進行各種訴訟，「並不是今天終約，大巨蛋明天就歸市府管。」

律師團的工作上，假設終約，遠雄將大巨蛋丟給市府，那麼就必須有可以接手機制；如果遠雄不願意交出來，要求大量擔保金，那麼法院可能會准許假處分，這種情形下，市府要收回來就必須提供更高額的反擔保金，遠雄屬於企業，要籌資很迅速，但市府身為公部門，動用預算就需要經過議會。

黃旭田說，終約前夕，遠雄提出同意書，那麼就是承諾要做公安、行政程序遵守，他送過來時的內容，提到市府應配合事項，但市府立場認為，這本來就是市府應該要做，因此不是用合約導正立場，依法執行本來就是責任；依照合約如果有協助、配合義務都會按照合約執行，所以要求遠雄把市府應辦事項的第3點刪除，更不會變成遠雄要簽字，市府也要簽字。

根據同意書露出版本，遠雄有刪除第3點，但並未刪除北市府代表人、協調人的簽名欄，及其他市府要求刪除事項，黃旭田說，外界所看到的趙藤雄與遠雄經營隊簽名的同意書，已將市府配合事項的第3點刪除，但遠雄送交市政府時，「也不知道為什麼遠雄就沒有把市府簽名欄，是作業漏掉，還是表達無言抗議，是市政府不簽名」黃說，這是遠雄簽了送進來，市府也不可能劃掉，但從來都沒有要簽名。

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