竹市到處施工很有錢？林智堅：建設大部分經費來自中央

2017-11-16 13:32

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市議員許文棟今在總質詢指出，新竹市政府編列107年度總預算數據與去年相差甚多，106年歲出約197.54億元，107年歲出約204.36億元，超出金額約6.82億元，導致民眾對市府存有「到處建設施工、圍籬笆、很有錢」的看法，希望市長林智堅能說明107年預算編列及超出金額的使用方式。

許文棟指出，就他所知，市庫並不寬裕，市府最近頻頻進行各項工程，但107年預算編列歲入為188.24億元、歲出為204.36億元，歲出與歲入兩者短差達16.12億元，市府今後是否會採舉債方式弭平？若完全舉債，16.12億元該如何運用？

市長林智堅表示，竹市的財政雖不寬鬆，卻不能因此減少資本建設經費，民眾這幾年看到市府做的建設經費大多來自中央，今年的預算編列和去年相較大約增加6億元多，大部分都是配合中央政策，比如公教人員調薪3％，就增加約2.34億元預算，另依照勞基法規定，提撥勞工退休準備金專戶也增列了1.4億元預算。

林智堅說，除了公教調薪與勞工退休準備金預算，還需加上每年安老津貼成長需要的5千萬元，及今年為落實對幼教補助，市府將補助進入公立幼兒園中班念書的學童免學費，念私立幼兒園給予一年3萬元補助，這樣一年就需要7500萬元，總金額相加就大約6億元。

林智堅指出，對於107年歲入、歲出預算編列短差達16.12億元，原因在於市府將過去16年來虛列中央沒有文號的補助項目移除，讓預算編列正常化，也減少浮編及虛列。新竹市106年度總預算歲入、歲出雖有7.4億元的短差，但到今年10月為止都還未舉債。

林智堅指出，107年歲入、歲出預算編列短差的16.12億元實際是否舉債，將依執行預算時的實收實支數與庫存現金餘額而考量。市府自101至105年度編列的債務，實際執行時均未舉借。會持續開源節流，以健全財政。