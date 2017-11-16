比照MG149公布大巨蛋紀錄， 鄧家基：考慮設立狐疑小組。（記者方賓照攝）

2017-11-16 13:13

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲去年九月八日大巨蛋「暫不終約」，前天卻爆出遠雄所提出的同意書，是九月七日遠雄董事長趙藤雄與市府在府內一字一字「喬」出來，讓柯市府誠信遭質疑。今天北市府緊急開會滅火，副市長林欽榮、鄧家基、陳景峻，以及法務局長袁秀慧都親上火線，公布北市府與遠雄會議紀錄。

鄧家基表示，奉市長指示，比照MG149將所有資料公布，未來甚至考慮設置「狐疑專線」，只要外界有疑慮，就打電話專門處理。

鄧家基說，市政府沒有收錢，卻被義正嚴詞指責大巨蛋放水、「喬家大院」，因此公開檢視，「既沒有拿錢，又沒有圖利，為什麼要忍受外界擠牙膏式的抹黑、誣指跟狐疑。」然而，媒體詢問當初馬市府與遠雄會面時有公布錄音檔，柯市府是否能比照辦理。

袁秀慧澄清，當初大家所聽到的錄音檔為時任財政局長李述德與遠雄對話，並無出現馬英九聲音，是李述德在主持甄審會跟議約小組的錄音，是為了避免未來有未得標廠商來爭執，因此市長一般拜會是沒有錄音存在。

記者再追問所以所有的會議都沒有錄音錄影，袁表示，如果在沒有告知狀態下錄音，違反刑事法，甚至可以提告妨害祕密，涉及雙方在祕密跟內容，而目前法律沒有要求一定要錄音。

鄧家基說，當時柯市長2015年到府任職，當時大巨蛋案有建照變更未通過及監察院39項糾正2個問題，現在把所有資料都公布，希望外界不要看到草繩就覺得抓到蛇，「大巨蛋案雖然有人被起訴，不要斷定市府同仁一定會做壞事。」

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