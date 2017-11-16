轟魏明谷政見跳票 彰議會國民黨團批「白賊縣長」

看板放在縣長位子前，魏明谷一臉苦臉。（記者張聰秋攝）

2017-11-16 12:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今開定期會，國民黨議會黨團在會議之前於黨團辦公室舉辦「白賊縣長，政見跳票」記者會，黨團書記長曾世勇帶領10多位議員，每人手拿寫著諷刺施政效率差的看板，「太陽能發電，CP值低的可憐，也要做？！」、「號稱全國最大筍的露營區在哪裡？」、「再騙！65歲以上縣民健保免費？」、「縣民結婚禮金10000元免談！」等，反諷縣長魏明谷說一套、做半套，2014年競選政見跳票。

面對國民黨的發聲，議會民進黨團總召尤瑞春表示，施政會牽涉經費、政策和制度等現實面，歷任縣長都有提出的政見無法全部兌現，競選政見是選舉提出，無法很深入了解財政狀況，所以，不太可能每條政見都能在任期之內全部實現，部分政見無法兌現就要被冠上「白賊縣長」的封號實在很難聽，要求也有點嚴苛，民進黨團會繼續做好職責，要求縣府努力兌現競選承諾。

縣長魏明谷否認政見跳票，他說，他不樂見政策流於口水戰，政見有實現，並不是沒有。

曾世勇說，議會正在審議明年縣府總預算案，預算未列入3年前魏明谷全部競選政見，叫議會如何是好？縣民最關心的369社會福利津貼補助，未編入預算，縣府對外卻都說，因為議員杯葛政見才會跳票，事實並非如此，縣府財政有問題、有困難，當初為了選票，沒有考慮財政，政見做不到就賴給多數在野黨。

曾世勇表示，藍營不替縣府揹黑鍋，議會要求縣府編足369社福，若沒有編足就是政見跳票，所以是不是「白賊縣長？」

國民黨團副書長劉淑芳以台語諺語嘲諷政見跳票，她說， 「講得滿畚箕、做得半湯匙」，開出政見無法兌現，把責任推給在野黨，這是很不厚道，黨團在此呼籲，說話要實在，無法編就是無法編，議員監督縣政是職責所在，不要每次都說是在野黨杯預算，甚至是朝小野大，議會希望縣府開源，趕快找財源，所有的政見都編足，只要對彰化縣民有利，在野黨一定全力支持。

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  • 議員拿著寫有「白賊縣長政見跳票」的看板到縣長魏明谷座位前。（記者張聰秋攝）

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  • 議員拿看板表明社福未兌現，不是議只杯葛預算而是縣府沒錢編不出來。（記者張聰秋攝）

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  • 彰化縣議會國民黨議會黨團今開記者會主張不替縣府揹政見跳票的黑鍋。（記者張聰秋攝）

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