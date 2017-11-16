轟魏明谷政見跳票 彰議會國民黨團批「白賊縣長」

看板放在縣長位子前，魏明谷一臉苦臉。（記者張聰秋攝）

2017-11-16 12:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今開定期會，國民黨議會黨團在會議之前於黨團辦公室舉辦「白賊縣長，政見跳票」記者會，黨團書記長曾世勇帶領10多位議員，每人手拿寫著諷刺施政效率差的看板，「太陽能發電，CP值低的可憐，也要做？！」、「號稱全國最大筍的露營區在哪裡？」、「再騙！65歲以上縣民健保免費？」、「縣民結婚禮金10000元免談！」等，反諷縣長魏明谷說一套、做半套，2014年競選政見跳票。

面對國民黨的發聲，議會民進黨團總召尤瑞春表示，施政會牽涉經費、政策和制度等現實面，歷任縣長都有提出的政見無法全部兌現，競選政見是選舉提出，無法很深入了解財政狀況，所以，不太可能每條政見都能在任期之內全部實現，部分政見無法兌現就要被冠上「白賊縣長」的封號實在很難聽，要求也有點嚴苛，民進黨團會繼續做好職責，要求縣府努力兌現競選承諾。

縣長魏明谷否認政見跳票，他說，他不樂見政策流於口水戰，政見有實現，並不是沒有。

曾世勇說，議會正在審議明年縣府總預算案，預算未列入3年前魏明谷全部競選政見，叫議會如何是好？縣民最關心的369社會福利津貼補助，未編入預算，縣府對外卻都說，因為議員杯葛政見才會跳票，事實並非如此，縣府財政有問題、有困難，當初為了選票，沒有考慮財政，政見做不到就賴給多數在野黨。

曾世勇表示，藍營不替縣府揹黑鍋，議會要求縣府編足369社福，若沒有編足就是政見跳票，所以是不是「白賊縣長？」

國民黨團副書長劉淑芳以台語諺語嘲諷政見跳票，她說， 「講得滿畚箕、做得半湯匙」，開出政見無法兌現，把責任推給在野黨，這是很不厚道，黨團在此呼籲，說話要實在，無法編就是無法編，議員監督縣政是職責所在，不要每次都說是在野黨杯預算，甚至是朝小野大，議會希望縣府開源，趕快找財源，所有的政見都編足，只要對彰化縣民有利，在野黨一定全力支持。

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