市運會煙火少量沒影響 南市府挨批「只准州官放火」

台南市運會施放特效煙火，造成3名民眾，現場煙霧瀰漫又嗆鼻，被批帶頭製造空污。（記者蔡文居翻攝）

2017-11-16 12:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府本月19日在永華田徑場舉辦全市聯合運動大會，開幕施放特效煙火，現場煙霧瀰漫又嗆鼻，結果傷到3名民眾，被議員批評政府帶頭違法製造空污。市府則說是「小範圍、少量燃放，對空氣品質應無影響。」環保學者黃煥彰今天看不下去，痛批根本是「只准州官放火，不准百姓點燈」。

市議員林美燕今天在議會自由發言時間，詢問代理市長李孟諺、環保局長林健三，有沒有聽過「官官相護」、「嚴以律人，寬以待己」李孟諺說，有聽過「嚴以律己，寬以待人」，林美燕說不對，是「嚴以律人，寬以待己」。她以此嘲諷市府舉辦運動會未以身作則。

她批評說，結果昨晚市府還發新聞稿說是「小範圍、少量燃放，對空氣品質應無影響。」根本是「是辯解！」她出示照片說，這樣的範圍不夠大嗎？現場多人抱怨嗆鼻，市府不知虛心檢討，給社會觀感不佳，要求法制處將該案帶回檢討。

環保局長林健三表示，當天空氣品質良好，「用大尺度來看是小範圍，就像在家烤肉一樣。」是不是有明顯粒狀汙染物還要再做判斷。

台南社大學環境小組召集人黃煥彰說，聯合運動大會施放煙火是觀感問題，當市府要求大家少燒紙錢、少放鞭炮，自己辦活動卻未以身作則，明顯就是「只准州官放火，不准百姓點燈」。那以後是不是，只要沒超過市運會的規模，廟會、中秋煙火、鞭炮就可以盡量放？