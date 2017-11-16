嘉縣花百萬去俄羅斯學習村里發展 藍營議員喊砍仍過

2017-11-16 12:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會定期會今天進行嘉義縣107年度總預算聯席審查，國民黨縣議員詹琬蓁、王啓澧及林于玲等質疑，嘉縣府民政處業務費增列228萬2千元，其中有100萬元是到俄羅斯、波蘭及波羅的海三小國考察如何發展村里特色，縣府財政困難，又用公帑出國考察跟嘉義縣鄉鎮市環境差距大的歐洲國家來學習村里發展，要求刪除；另有多位議員認為，出國考察合理，但出國後要到議會報告考察心得，此案討論後通過聯審，付二讀。

嘉義縣府民政處鄉鎮自治行政業務費106年預算為87萬3千元，107年增加為315萬5千元，增加部分有第18屆縣長就職典禮30萬元，新任民選公職賀匾及祝賀紅紙100萬元，而引發爭議的部分是國外旅費從50萬元增加到150萬元。

民政處長陳宏基說明，新增國外旅費100萬元是到俄羅斯、波蘭及波羅的海三小國參考如何發展村里特色，環境改造社區營造，以作為嘉義縣未來社區發展參考；他說，水上鄉正發展客家旅遊，阿里山鄉也有原住民旅遊，俄羅斯森林覆蓋率40%，而波羅的海三小國國家小，適合考察作為發展嘉義縣各地輕旅行參考。

詹琬蓁說，嘉義縣環境跟歐洲差異大，如何參考做為村里發展？質疑明年是縣長張花冠最後一年任期，「是縣府團隊的畢業旅行？」陳宏基回應，此預算並非縣長、副縣長及秘書長等出國經費，不是畢業旅行。

王啓澧說，縣府頻喊財政困難，為警察加一點超勤津貼也不肯，他不反對出國，但應該節省，要求至少砍50萬元；林于玲則說，刪除經費有監督效果，應刪除讓縣府警惕，認真做事。

縣議員何子凡認為，出國考察可瞭解學習各國優點，要求民政處考察完要到議會報告，縣議員姜梅紅則說，支持通過預算，出國考察要提出細項報告，縣議員詹金繪、蔡鼎三等表態支持通過該筆出國預算，回來再提報告說明。

聯席審查主席陳柏麟則裁示，要求嘉義縣府各局處107年若有編列出國預算，回國後都要提出考察報告說明，此案通過聯席審查，付二讀。