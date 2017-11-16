慶富案》國民黨批總統府、雄檢南北串供

2017-11-16 12:39

〔記者林良昇／台北報導〕慶富獵雷艦案，總統府昨清查發現，慶富老闆陳慶男父子近年6次進入總統府，5次在馬政府時期、1次在蔡政府時期，國民黨立委李彥秀等人今召開記者會強調，陳慶男父子進入總統府幾次非重點，有無改變獵雷艦付款才是關鍵，並質疑總統府與高雄地檢署南北串供。

對於總統府昨天公布的陳慶男父子近年入府情形，立法院國民黨團今召開記者會，李彥秀表示，陳慶男父子入府次數非重點，有無改變獵雷艦付款才是關鍵，總統府這幾天的說法「擠牙膏」，而雄檢的對外發言反覆，「是精神錯亂還是南北串供？」

國民黨立委呂玉玲質疑，雄檢的新聞稿反覆，配合總統府說謊，總統府不只把黑手伸入國防部，也伸入雄檢，讓雄檢淪為政治工具，要把來龍去脈交代清楚。

國民黨立委馬文君表示，雄檢新聞稿提到預算被凍結沒如期撥款，反而延後撥付，但事實上並沒有延後撥付，雄檢新聞稿與事實不符，明顯有認知錯誤，雄檢必須深切檢討。

馬文君質疑，國防部從去年9月份起非常不同意撥款給慶富，但到12月就全力挪用預算，1年多來，有很多為慶富放水護航的跡象，有理由相信陳慶男父子有得到相當程度的保護和承諾，或許陳慶男父子想要修改合約的可能也受到相當的回應。

馬文君也說，政府從給予慶富很多保護到要完全切割，造成落差，可能是讓音檔和證據曝光的因素，她認為警告相關人士的意味相當濃厚。

李彥秀批評，雄檢和總統府南北串供，這樣的司法檢調如何獲國人信任？請民進黨不要混淆視聽，後續清查要交代清楚，是否有幫慶富公司協調付款？要無辦過跨部會協調要求國防部挪用預算支付？要誠實面對問題，否則民進黨是自挖墳墓。

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