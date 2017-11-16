軍備援贈友邦換不斷交？外交部澄清為協助人道救災

外交部拉美司司長周麟出席例會。（記者呂伊萱攝）

2017-11-16 12:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕我友邦多明尼加曾傳邦誼不穩，外交部長李大維當時亦坦言「密切注意很久了」。近日又有傳言指出，我國祭出10億台幣軍備以換取「不斷交」。外交部拉美司司長周麟今天力駁相關指控，並表示該計畫內容為我方提供汰舊軍品，給友邦用於人道救災，是好事一樁，但有人一再醜化政府，「真是居心叵測」。

李大維七月時曾訪問多明尼加，但未見到多國總統與外長；我主管拉美業務外交部次長劉德立也於八月再訪多國，引發外界揣測訪問頻頻是否為鞏固邦交。李大維十月在立法院備詢時也坦言，我方密切注意多明尼加很久了，且劉德立當時又再次前往多明尼加，傳言更甚囂塵上。

採訪中南美洲的資深媒體人近日又在個人臉書上發表多國邦誼相關言論，指出我國祭出高達10億台幣的軍備援贈給多明尼加，提供「免費玩具」，以作為「不斷交保險」，內容包括兩架UH-1H直升機、90輛悍馬車、100輛摩托車及相關零配件，並將於明年1月運抵多國。

周麟今天出席外交部例會時回應提問說，這些指控並「不公允」；周麟澄清，相關援贈稱為「軍備」並不精確，因為援贈項目是我方汰舊的軍中器材，計畫來自國防部長馮世寬八月時下旬訪問多國時，與對方國防部長寶林諾達成的協議，計畫規劃將這些汰舊軍品用在多國的人道救援和天災救助上，是一舉數得的合作。

周麟氣憤地說，我國過去買進這些物資，經過一段時間，總是要汰舊換新，但還可以用，而且我們的朋友有這個需要，「送給朋友有什麼不好呢？」周麟說，台灣過去也是得到美國援助度過來的，這就是國際合作，但有些人帶著有色眼鏡，一再醜化扭曲好事，讓人覺得遺憾，「真是居心叵測」。