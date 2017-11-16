藍委送慶富錄音光碟片 要求撤查高市府、農委會、政委

2017-11-16 12:11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕獵雷艦案燒不完，國民黨立委曾銘宗質疑，行政院長賴清德日前說撤查無上限，但是沒有調查這次被爆幫獵雷艦廠商慶富喬土地的高雄市政府和農委會，以及授信過度集中的高雄銀行，他今天將錄音檔光碟交給行政院秘書長卓榮泰，要求行政院一個月內函覆調查報告給立法院內政委員會。對此，卓榮泰也當場表示，會據實了解。

獵雷艦廠商慶富公司被爆與前高雄市海洋局長王端仁、農委會研究員喬造船廠土地，王端仁日前辭職獲准。國民黨主席吳敦義日前也表示，高雄銀行在中間扮演很重要的角色，高雄銀行的「負責人」跟這件事情牽連很深廣。

曾銘宗今天在立法院內政委員會質詢時表示，高雄市政府和農委會高層介入，喬獵雷艦造船廠土地。根據目前曝光的錄音檔，除了王端仁和農委會陳姓研究員之外，還有一名政委（行政院政務委員），賴清德說撤查無上限，難道是講假的嗎？

卓榮泰回應，日前行政院副院長施俊吉的專案小組已經針對銀行聯貸契約過程進行調查，也有發佈調查結果，未來若要配合司法程序，需要行政院內部行政調查的話，也會考慮及時展開。

曾銘宗表示，他正式將光碟和資料向行政院檢舉，希望調查小組進行調查，一個月內函覆內政委員會。

曾銘宗也提主決議，要求行政院一個月內調查慶富案相關疑點，包括第一、高雄市政府協助慶富喬興達港造船廠用地；第二、高雄銀行貸放慶陽、慶富公司，疑有授信過度集中問題。