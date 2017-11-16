為何而來？ 美國前副總統高爾悄悄抵台

美國前副總統及著名環境保護家高爾，被傳出低調抵台訪問。圖為他在今年在COP23上演講。（歐新社）

2017-11-16 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕Gogoro在今年9月獲得美國前副總統高爾（Al Gore）所創立的永續能源發展基金Generation Investment Management投資，而高爾本人也悄悄抵台，展開訪問，但由於行程相當低調，不清楚其行程細節。

據《中央社》報導，美國前副總統高爾目前正在台訪問，外交部也證實高爾現在人在台灣展開行程，Gogoro在今年9月獲得美國前副總統高爾所創立的投資公司資金，不過對於是否是Gogoro邀請其來台，Gogoro人員指出無法回應相關訊息。

現年69歲的高爾，曾任美國總統柯林頓副手，在2000年美國總統大選中，雖然高爾得票數比較多，但在選舉人票上輸掉，惜敗給小布希，後來他成為一名國際上著名的環境活動家，經常演講全球暖化問題；2006年，高爾推出了自己參與製作和演出的紀錄片《不願面對的真相》（An Inconvenient Truth），引起了廣大的迴響。

由於在環球氣候變化與環境問題上的貢獻受到國際的肯定，高爾在2007年以「喚醒了對由氣候變化所帶來的危險的意識」為由，和聯合國組織政府間氣候變化專門委員會一起獲得了諾貝爾和平獎。