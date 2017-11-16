再公布大巨蛋資料 柯：不想被說是喬家大院

2017-11-16 11:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府號稱秉持公開透明，但卻連日遭爆隱匿大巨蛋案相關資料，北市府昨決定今早11時主動說明並公開資料。台北市長柯文哲今表示，對這件事情感到「很煩」，還被說成「喬家大院」，所以比照MG149，公布他上任後有關大巨蛋的相關會議記錄，包含人事時地物，未來幾天會陸續上網；不過，今上午柯不會主持大巨蛋說明會，他解釋，只是公開資料而己。

柯文哲上午出席台北耶誕活動時，被問到大巨蛋爭議。柯不滿地指出，不管議會或是晚上callin節目都講了很多，「我們又沒有拿人家的錢，也沒有圖利什麼，講得好像喬家大院」，所以想想算了，比照MG149把資料公開。

現場媒體詢問，據傳差點把終約公文寄出？柯重申，自己態度是這樣，是遠雄不按圖施工被停工，總不能說被停工以後然後要無條件復工，「開什麼玩笑！台北市政府不可能這樣，要復工，建照要變更就要乖乖走程序」。

至於趙藤雄在大巨蛋公安改善最後期限將屆前，兩次拜訪市府，是否為態度轉變關鍵？柯強調，自己只是表明態度，不能建照都不改就無條件復工，「開什麼玩笑，台北市長換你做就好。」

但媒體質疑，柯稱比照MG149公開資料，是因大巨蛋造成負面影響？柯說，是很煩，「大家正事不做，每天都在騷擾我們」。

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