馬英九許下「九二共識」3願望 網友看法不一

馬英九分享的九二共識文件。（圖擷取自馬英九臉書）

2017-11-16 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕「九二共識」25週年，前總統馬英九許下3個願望，除了呼籲民進黨政府回歸「各表一中」，也請中國官媒停止對「一中各表」攻擊，最後也盼兩岸能回歸「九二共識」的初心。對於馬英九的願望，網友則有不同意見。

馬英九在臉書上以「九二共識25週年的三個願望」為題，寫下他的期許。他表示，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，中共「19大」中，習近平提4次「九二共識」，台灣不能視若無睹，盼民進黨政府主動回歸兩岸「各表一中」，這樣除了能改善兩岸關係、恢復建設性對話，也能讓台灣擺脫內耗。

此外，馬英九向中國官媒喊話，盼能停止對「一中各表」攻擊，因為這是我方依據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，與陸方在國家統一前兩岸求同存異、共創雙贏的基礎。

馬英九認為，目前兩岸關係低迷，與陳水扁總統時代相似，解決之道，就是兩岸同時回歸「九二共識」的初心，兩岸如能回到「初心」，兩岸關係回溫有望。

對於馬英九的願望，網友看法不一，有人大讚說，「馬前總統即使已卸任，心心念念的仍是中華民國與我國人民。感恩馬前總統！」「謝謝馬總統的願文！ 現在只有您才有這個高度、份量，以及對岸領導的尊重，為台灣同胞謀取最大的福利，希望您為社稷蒼生，繼續立功立德立言！」但也有網友批評，「傳一份只有中華民國方面簽字，卻沒有中華人民共和國方面簽字的文件，又說當年跟中華人民共和國有共識，我真的看不懂哪裡有共識」、「初心？人家都說只有一個中（華人民共和）國了，難道你要台灣人直接投降嗎？」