查獵雷艦案 藍委聯手逼問雄檢

2017-11-16 11:43

〔記者曾韋禎／台北報導〕國民黨立委連日來以錄音檔爆料，指慶富公司副董事長陳偉志曾進入總統府溝通撥款事宜。高雄地檢署昨發布新聞，轉述陳偉志的供述內容。國民黨立委今早為此連番砲轟雄檢檢察長周章欽，大有施壓之嫌。

陳偉志昨訊後面對媒體追問「是否曾點頭去總統府喬24億撥款？」強調「都是誤會」，並表示是以前曾去總統府參觀。

雄檢並於昨晚發布新聞稿，轉述陳偉志向承辦檢察官供述內容。新聞稿指出，陳偉志曾於去年與父親陳慶男前往總統府拜會時任新南向辦公室主任的黃志芳，目的是討論慶富公司為響應政府新南向政策前往東南亞地區投資事宜，雙方會談中，陳慶男有順便抱怨銀行對獵雷艦貸款案的撥款條件不佳等情事，但並未獲得黃志芳正面回應。後來因公司亟欲取得興達港土地使用，才出此浮誇之詞。

由於總統府昨晚也公布清查內容。國民黨立委王育敏、林為洲、曾銘宗等，今趁司法及法制委員會審查法務部預算時，連番砲轟周章欽，質疑雄檢受到政治壓力、違反偵查不公開。

林為洲說，怎會原本的說詞是曾去總統府參觀，後來就詳細交代見黃志芳的經過？難道是台北、高雄連線？

周章欽強調，絕無政治壓力，該錄音檔早在6月28日就掌握，也全力清查，相關報導該查的都查了。

他說，內部確實討論過這樣是否違反偵查不公開。但因為陳偉志已接受媒體採訪，許多訊問內容也被報導；加上記者向襄閱檢察官提問，由於這事關公共利益問題，所以在討論後，被動說明。

曾銘宗則不斷詢問周章欽的見解與辦案進度。周章欽表示，昨天下午已發函給國防部，雄檢的相關作為，會在結案時說明。