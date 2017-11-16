友邦也遭殃！ 傳慶富將吐國漁船私貸9億 部長來台要船

總統蔡英文左方為吐瓦魯總理索本嘉，當時帶領吐瓦魯參訪團來台參與國慶盛會。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-16 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕慶富造船公司聯貸弊案持續延燒，媒體爆料慶富曾為我國友邦吐瓦魯建造漁船，卻將漁船拿去貸款3千萬美元（約台幣9億元），導致吐瓦魯遲遲等不到船，吐國自然資源部長Puakena Boreham甚至在今年10月國慶來台時，與慶富集團協商要船。

《上報》報導，2009年台吐經濟援助計畫中，吐瓦魯希望興建現代化圍網漁船，由慶富得到此合約。2012年吐瓦魯向慶富提出興建第二艘船的需求，礙於漁船建設與許可法規問題，慶富將第二艘漁船「Tautaloa」號移至中國廠興建。

報導指出，慶富將Tautaloa號交船日期不斷延後，吐國發現慶富私自將兩艘漁船都做為抵押品，向境外銀行貸款3千萬美元。雖慶富後來沒有獲得貸款金額，但至今仍未交船，吐國自然資源部長Puakena Boreham才會來台要船。

報導表示，慶富證實10月時有與吐國開會，但不透露細節。外交部則指出，此案屬於慶富與吐瓦魯政府的「商業合約糾紛」，與政府無關，若吐方未要求我方政府協助，政府不會主動介入。