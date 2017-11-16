個資法亂象 葉宜津自嘲：葉○津犯罪都算我？

2017-11-16 10:51

〔記者曾韋禎／台北報導〕「個人資料保護法」上路以來，讓所有名單、書類資料充斥○○○。民進黨立委葉宜津批評，這樣標準錯亂，會讓人民無所適從，要是葉○津涉嫌犯罪，她自己不就百口莫辯？

立法院司法及法制委員會今審查法務部明年度預算。葉宜津指出，「個資法」上路以來，亂象不斷；例如歷史檔案，以往國史館、檔案局可以全部提供，後來以牽涉個資為由，不但申請困難，好不容易申請到資料，卻被塗銷了一堆。

她接著指出，現在連學校網頁，校長、主任、老師是誰，都不敢寫全名；榮譽榜也是○○○。甚至是防災地圖，上面的里長資料、電話都○○○，這是要人民怎麼打電話？

她批評，人民都很怕觸法，造成這樣莫名其妙的現象。而且法院與地檢署的標準不一，法院有明確標準，那些部分可以呈現全名，但地檢署還是○○○，例如林益世遭起訴的新聞稿，只有寫明林益世，他太太只寫彭○○，誰不知道林益世的太太是彭愛佳？如果哪天被起訴的是「葉美津」而寫成「葉○津」，她自己不就成為嫌犯了？

她要求法務部統一標準，不要監察院可以寫出全名，廉政署不但不寫全名，連機關也不敢寫，難道是替公務員隱匿犯行？

邱太三說，涉及個案事實的話，都由權責機關處理。但也坦言，會用這樣去表達，他也不清楚是怎麼考量？