查慶富案 國民黨：隔離偵訊陳偉志、查黃志芳通聯記錄

國民黨發言人洪孟楷、前總統府副秘書長羅智強要求檢調隔離訊問，並調閱陳偉志、黃志芳通聯記錄，調查是誰施壓軍方撥款慶富二十四億。（記者施曉光攝）

2017-11-16 10:48

〔記者施曉光／台北報導〕慶富案爭議愈演愈大，在總統府從否認慶富副董事長陳偉志曾入府，到昨晚公布會客記錄，改口陳家父子曾經入府後，國民黨發言人洪孟楷、前總統府副秘書長羅智強今日召開記者會痛批總統府發言人說謊，並質疑背後有人施壓，海軍才會撥款二十四億元給慶富。

洪孟楷表示，未來是否還會爆出有府外私下見面情形，目前不得而知，但陳偉志已經是涉案嫌疑人，面對媒體還能一天之內改變說法，難道不該被隔離調查？現在仍在隔空串供，陳偉志還能在外面趴趴走，檢調難道不該羈押隔離訊問，釐清事實？

羅智強則說，曾與慶富董事長陳慶男在總統府見面的前總統府副秘書長熊光華，並沒有說謊，當時只是協調慶富的海科館案，無關獵雷艦案，但蔡英文總統明顯心虛，一開始就說謊，到底是要遮掩什麼事？如果國民黨執政時代有人施壓或不法，他舉雙手贊成法辦，但今天已是民進黨執政，過去一年多來民進黨對重大弊案那有如此客氣，對於陳慶男父子，檢察機關究竟在怕什麼？

洪、羅兩人都認為，國防部放水，讓慶富得到二十四億款項，損害國人權益，應該追究背後是否有府方高層施壓，總統府要公布會客談話內容，以及曾經在總統府與陳慶男見面的前總統府新南向辦公室主任黃志芳的通聯記錄。

羅智強強調，府方轉移焦點不能抹去施壓挪用公款的事實，陳偉志入府溝通，然後獲得軍方撥款，這些都是事實，不管蔡政府怎麼說，都要面對總統府發言人說謊的問題，而總統府發言人的話，就是代表蔡英文總統的話。

他並要求蔡政府要說清楚講明白，究竟誰是施壓軍方撥款的藏鏡人？黃志芳見過陳偉志之後，有向誰報告？檢察機關應該比照過去調查馬政府洩密案，把陳偉志、黃志芳那段時間的通聯記錄都調查清楚。