礦業法修法延宕 綠委及環團赴政院抗議

多個環保及公民團體以及當地原住民代表，16日齊聚行政院前舉行「速修礦業法，賴院長醒醒」記者會，要求立即主動撤銷亞泥違法展限。（記者叢昌瑾攝）

2017-11-16 10:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對「礦業法」在立法院上次臨時會僅審了部分條文，修法通過時程未見曙光，今日朝野立委及環團赴行政院抗議，要求行政院盡速提出礦業法修法時程，反亞泥還我土地自救會成會也嗆聲，下週將在亞泥礦權展限到期後，對亞泥進行封路行動。

反亞泥自救會：不排除採封路行動

「礦業改革、速修礦業法！」環保團體在行政院前呼籲，立即主動撤銷亞泥展限，也提出五大訴求，要求刪除「礦業法」霸王條款，落實礦業開發的資訊開發，建立利害關係人的知情參與及諮商同意的法定程序，在礦權申請及展延程序上要更完備，並賦予主管機關實質監督工具。

到場聲援民進黨立委高志鵬表示，本來立法院臨時會有排審礦業法，但因時間太短，沒有辦法出委員會二、三讀，昨天立法院經濟委員會審經濟部預算，立委已要求與礦業相關的預算全部凍結。

時代力量立委高潞‧以用指出，有那麼多人齊呼正視亞泥展延及礦業法修法問題，立委也早提出多個版本要修法，行政院竟還不提出版本，行政院對礦業法修法態度不積極，反而勞基法修正已要修第二次。

民進黨立委蘇治芬也說，礦業法是老舊法律，早不符合現代環保的需求，行政院要趕緊送出「礦業法」院版草案，只要院版草案一送出，他將在委員會立即排審。

多個環保及公民團體以及當地原住民代表，16日齊聚行政院前舉行「速修礦業法，賴院長醒醒」記者會，要求立即主動撤銷亞泥違法展限。（記者叢昌瑾攝）