世維會通過熱比婭為最高領導人 楊月清：適當時機邀約訪台

2017-11-16 10:11

〔記者李欣芳／台北報導〕世界維吾爾代表大會日前在總部德國慕尼黑開會，選舉產生新一任大會主席艾沙多里坤，並鼓掌無異議通過目前流亡美國的熱比婭女士為最高領導人及世界各地的全權代表等幹部名單。

台灣維吾爾之友會常務理事楊月清今天上午表示，世界維吾爾代表大會已將此訊息告知台灣維吾爾之友會，新的各地全權代表，其中與台灣互動較有關的是歐洲、亞洲的全權代表Umit Hamit，她和夫婿、台灣維吾爾之友會理事長林保華將在適當時機推動熱比婭、多里坤與Umit Hamit等人訪台。

來自19個國家的120名維吾爾代表於11月10日起一連三日在總部德國慕尼黑開會，會中選出了原本擔任秘書長的新主席多里坤。至於熱比婭則是世界維吾爾大會的最高領導人。

維吾爾族受到中國的迫害與打壓，熱比婭等人目前仍為維吾爾族的權益積極奮鬥、奔走，為順利推展在全球各地的各項工作，世維代表大會也選出各地的全權代表及代言人名單。

楊月清表示，艾沙多里坤已回覆她多謝祝賀，5年前她與林保華曾在日本東京與多里坤會面，主管亞洲區的Umit Hamit 也向她表示，感謝她安排今年5月底來台出席國際研討會，還見到陳建仁副總統，他希望楊月清盡快再安排他來台，可以增進台灣各界對維吾爾民族的了解，期盼未來有更多合作。