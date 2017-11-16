被爆陳慶男入府同桌 吳敦義：客人不是我選的

2017-11-16 10:07

〔記者施曉光／台北報導〕慶富案雪球愈滾愈大，國民黨主席吳敦義昨日在中常會上表示，本案一開始民進黨「動機非常邪惡」，一度想要賴給國民黨，今天他受訪進一步表示，國艦國造本來就是正確的政策，只是後來比較大的疑點是誰徵信不實？調度那些錢合不合理、合不合法？如果後來的徵信實在，財務也健全，國艦國造本來就是正確的政策。吳敦義也說，陳慶男父子當初入府，那有什麼問題？陪客不是他選的，副總統只是依既定行程出席而已。

吳敦義還說，慶富案主辦行是第一銀行，高雄銀行則是第一個開端，但問題就在徵信實不實在，高雄銀行做為慶富的信用保證17億多元，「你看他的海洋局長（指已請辭的前高雄市海洋局長王端仁），連土地（問題）都去搓（台語），就是很自然嘛！他的在地就是高雄，參與時段很容易查。」

吳敦義說，行政院長賴清德說要無上限查，是很自然的事，反正誰徵信不實，誰調度不對，就由誰負責。

對於總統府昨晚提出慶富董事長陳慶男父子過去出入總統府的紀錄，其中有一次當時還是副總統的吳敦義宴請瓜地馬拉副總統，陳慶男夫婦也是座上賓，吳敦義說，陳慶男父子入府，那有什麼問題？副總統邀請外國副總統來訪，當然是由府方安排陪客，不是他選的，副總統只是依既定行程出席而已。

至於前總統府南向辦公室主任黃志芳也曾與陳慶男見面一事，吳敦義說，他沒有意見，也不能評論。

吳敦義強調，他只是認為民進黨政府不要一開端就要賴給馬政府，過去陳慶男由於漁業造船關係，與友邦人士有往來，總統府交際科邀請做陪很正常，過去前總統陳水扁也經常找陳慶男，甚至還一起出訪，都是很正常的事。