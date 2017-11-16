陳慶男父子抱怨 黃志芳：絕無向府方或軍方聯繫

2017-11-16 09:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對慶富案，總統府昨晚清查後指出，慶富造船董事長陳慶男、副董陳偉志在105年9月曾赴總統府，拜會總統府第三局局長李南陽，及時任新南向辦公室主任黃志芳。黃志芳今早接受廣播連線訪問時說，這是正常的會客，他絕無為此向府方或軍方有任何聯繫，黃並強調，如有任何聯繫，「我負完全責任，司法、行政及政治責任。」

對於與陳慶男父子會面，黃志芳說，他之前因為出國在外，並不清楚慶富案的新聞，在返國後即主動查了會客紀錄以後，就跟總統府裡面的同事連聯繫，因為政風單位也在查這個事情，「我們昨天中午與政風單位取得聯繫」，政風單位也將他的說法全部記錄下來。

黃志芳表示，新南向辦公室每天都會接見很多產業界與工商團體的行程，只要是跟新南向業務有關，原則上都會同意接見。當時絕大部分時間，都是談跟印尼造船合作，以及印尼摩羅泰島開發案，至於獵雷艦案，黃說：「最後他（陳慶男）帶出這個問題，我認為他只閒聊抱怨」。黃志芳強調，當時他認為這是很正常的會客。

被問到有無將陳家的「抱怨」向府方高層、軍方、甚至蔡總統本人報告？黃志芳說，「當然沒有，這與我的職權無關。」

主持人追問，如被查出有任何聯繫怎麼辦？黃志芳強調，「如果我跟軍方有任何聯繫，我負完全責任，司法、行政及政治責任。」

黃志芳表示，他在去年9月23日後就沒有與陳姓父子聯絡。昨天案情已經相當明朗，高雄地檢署也約談陳偉志，陳偉志也還原他們到總統府與他會面的情況，主要是響應新南向政策，交換相關意見，最後他父親有順便抱怨，銀行付款的問題，「我沒有正面回應」，這與他昨天向政風處的說明一致。